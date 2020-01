Ist Cheryl Blossom wirklich die Zicke in "Riverdale"?

Die meisten Leute stempeln Cheryl Blossom als die Oberzicke aus "Riverdale" ab. Und was ist mit Madelaine Petsch? In einem Interview mit BRAVO hat sie Schauspielerin bereits verraten, dass sie privat ganz anders tickt als ihre Rolle. Doch auch ihre Rolle hat sich ziemlich gewandelt. "Riverdale" hat Madelaine Petsch sogar im Kampf gegen Mobbing geholfen! Jetzt hat ein Fan eine Theorie über Cheryl Blossom gepostet, die Madelaine Petsch dann zustimmend auf ihrem Instagram-Account gerepostet hat.

"Riverdale": So tickt Cheryl Blossom wirklich!

WORD. ❤️ Instagram/@madelame

In einem Instagram Post schrieb ein Fan: "Alle sagen, dass Cheryl eine Bitch ist, dabei ist sie die Einzige, die immer für alle da ist. Sie hat Betty dabei geholfen, herauszufinden, dass Hal der Blackhood ist und versucht hat sie umzubringen. Sie hat Betty immer gesagt, dass diese Situation nicht ihre Schuld ist. Sie hat Veronica dabei geholfen, Archie im Gefängnis besuchen zu können. Sie hat eine Parade zu Ehren von Fred organisiert, als Archie von der Beerdigung zurückkam. Sie hat für Betty die Farm ausspioniert und musste deshalb eine Gehirnwäsche erleiden. Sie kümmert sich um Juniper, Dagwood und ihre Oma. Außerdem liebt sie Toni mehr, als alles andere." "Riverdale"-Darstellerin Madelaine Petsch hat diesen Beitrag mit ein paar Engel-Emojis in ihrer Story gerepostet. Sie scheint es genau so zu sehen und auch wir müssen ganz ehrlich sagen: Es stimmt – oft sind die Menschen eben nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen!

