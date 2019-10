Madelaine petsch: So hilft ihr "Riverdale" gegen Mobbing!

Madelaine Petsch: "Riverdale" hilft im Kampf gegen Mobbing

Savage, zickig & arrogant – so kennen wir Cheryl Blossom. Doch privat tickt die "Riverdale"-Darstellerin Madelaine Petsch ganz anders – sie ist lieb, herzlich und total witzig! Was viele nicht wissen: Der hübsche Rotschopf wurde früher in der Schule gemobbt! Ihre Rolle als Cheryl Blossom in "Riverdale" hat ihr geholfen damit umzugehen. "Ich habe gelernt, wie die Leute denken, die mich damals gemobbt haben, weil Cheryl in der Show auch eine Mobberin ist", verrät Madelaine Petsch, "Ich habe gelernt, dass die Leute, die sich als Kind über mich lustig gemacht haben, vermutlich ihre ganz eigenen Probleme hatten und das einfach nur an anderen ausgelassen haben. Das bricht mir das Herz."

Madelaine Petsch: Dank "Riverdale" liebt sie ihre roten Haare

"Riverdale"-Star Madelaine Petsch hatte einen ziemlich harten Weg zum Erfolg. Doch das alles hat sie nur stärker gemacht. "Cheryl hat mir dabei geholfen meine roten Haare wirklich zu lieben. Endlich habe ich eine echt gute Beziehung zu meinen Haaren", verrät Madelaine. Zum Thema Mobbing hat sie außerdem einen guten Tipp an all ihre Fans: "Wenn mir Fans erzählen, dass sie gemobbt werden, erinnere ich sie daran, dass die Dinge für die sie jetzt gemobbt werden, genau die Sachen sind, die sie einzigartig machen. Wenn man älter wird, sind es genau die Sachen, die einen besonders machen." Und damit hat der "Riverdale"-Star voll recht! Hört nicht auf Mobber, sondern lernt eure Einzigartigkeit zu lieben – nur so werdet ihr happy!

