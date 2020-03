Auswirkungen des Coronavirus

Der neue Coronavirus sorgt für Schlagzeilen ohne Ende: neue Infizierungen werden bekannt, Flüge gestrichen oder Events abgesagt. Wegen der schnellen Verbreitung des Coronavirus wurde zuletzt auch ein Loredana-Konzert abgesagt, aus Angst vor dem Corona-Virus tragen auch einige Stars inzwischen Mundschutz. Die Lungenkrankheit hat gesundheitliche Auswirkungen und auch Folgen für die Wirtschaft, den Tourismus und vieles mehr. Sogar YouTube ist vom Coronavirus betroffen!

Thema „Händewaschen“ holt auf YouTube jede Menge Klicks

Durch die Verbreitung des Coronavirus steigt das Interesse am Thema „Händewaschen“ und das zeigt sich bei YouTube. Videos, die sich mit der richtigen Hygiene und Händewaschen befassen, werden in den letzten Tagen immer beliebter und die Klickzahlen gehen nach oben. In diesen YouTube-Videos wird erklärt, wie man sich Schritt für Schritt richtig die Hände wäscht, um sich so vor einer möglichen Übertragung und Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Wer sich regelmäßig die Hände wäscht, kann das Risiko einer Infektion verringern. Wichtig ist, dass du deine Hände gründlich und lange genug (20 – 30 Sekunden) einseifst und dabei auch Stellen wie Fingerspitzen und die Fingerzwischenräume nicht vergisst.

