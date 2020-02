Stars schützen sich vor Corona

Das Coronavirus bereitet vielen Menschen gerade Sorgen. In den Nachrichten hören wir täglich Horror-News über die Krankheit, die gerade im Umlauf ist und einige gehen sogar nur noch mit Mundschutz aus dem Haus, um sich nicht anzustecken. So auch einige Promis! Mehrere K-Pop-Superstars sagten aufgrund von Corona sogar ihre Konzerte ab, um Fans und sich selbst vor dem fiesen Virus zu schützen. Auch Rapper Swae Lee (im Titelbild zu sehen) geht auf Nummer sicher und trägt in der Öffentlichkeit ab sofort immer eine Maske, damit er nicht krank wird!

Deutsche Promis: Mundschutz wegen Coronavirus

Dschungelcamp-Star Elena Miras hatte kurz die Sorge, bei einer Zwischenlandung in Singapur am Coronavirus erkrankt zu sein und ließ sich beim Arzt deshalb durchchecken. Doch zum Glück war es nur ein Fehlalarm! Der "Sommerhaus der Stars"-Liebling hatte sich lediglich eine fiese Magendarm-Grippe eingefangen. Angst vorm Coronavirus hat auch die deutsche TikTok-Queen Enyadres. Als sie vor Kurzem nach Dubai flog, bekam sie aus Sicherheitsgründen bereits im Flugzeug einen Mundschutz. Auf Instagram postete sie dieses Foto:

Hier trägt Enya einen Mundschutz, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Instagram

Coronavirus: Muss auch ich Angst haben?

Auch in Deutschland erkrankten schon ein paar Bürger an der Krankheit. Fakt ist: Das Coronavirus ist lebensgefährlich, aber Angst oder Panik bringen uns auch hier nicht weiter! Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn drückt es mit diesen Worten aus: "Diese Epidemie bekommen wir nur in den Griff, wenn wir vorsichtig, aber angemessen reagieren." Das Virus löst ähnliche Symptome wie eine starke Erkältung aus und kann zur Lungenentzündung führen. Normalerweise infiziert man sich über Tröpfchen, das heißt, wenn man zum Beispiel direkt angehustet wird. Bisher sind Menschen aller Altersgruppen davon betroffen, wobei es mehr männliche, als weibliche Patienten gibt. Also: Achte wie immer auf dich und deinen Körper und geh zum Arzt, wenn es dir nicht gut geht.

