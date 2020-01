Swae Lees Stiefvater wurde ermordet

Nachdem erst kürzlich Stars um den verstorbenen Rapper Juice WRLD getrauert hatten, gibt es nun eine neue Schock-Nachricht für die Rap-Welt und vor allem Swae Lee: Sein Stiefvater Floyd Sullivan wurde Montagnacht durch mehrere Schüsse ermordet. Als Hauptverdächtigen hat die Polizei seinen Halbbruder Michael Sullivan festgenommen. Zuerst wurde er in einer psychiatrischen Anstalt untersucht, nach seiner Entlassung wurde er dann von der Polizei wegen Mordes verhaftet. Laut TMZ gibt es aktuell keine weiteren Verdächtigen. Trotzdem gilt jeder Angeklagte als unschuldig, bis ihm die Tat gesetzlich bewiesen wurde. Es hat zum Beispiel auch einen langen Prozess gebraucht, bis klar wurde, warum XXXTentacion ermordet wurde.

Swae Lee trauert um seinen Vater

💔💔💔💔 — Swae Lee Lee Swae (@SwaeLee) January 7, 2020

Swae Lee ist zusammen mit seinem Bruder Slim Jxmmi als Rap-Duo Rae Sremmurd bekannt geworden. Ihr Stiefvater Floyd Sullivan hat sich in ihrer Kindheit um sie gekümmert und sie aufgezogen. Der Verlust muss für die beiden Brüder extrem hart sein. Neben ein paar gebrochenen Herz-Emojis twitterte Swae auch: "Ich bete, dass mir in dieser Welt ein bisschen Mitgefühl bleibt." Sein Pressesprecher sagte in einem Statement: "In dieser schwierigen Zeit, sollten wir die Familie in unseren Gebeten behalten. Sowohl Slim als auch Swae Lee sind wegen des Todes ihres Stiefvaters in tiefer Trauer, aber unendlich Dankbar für die Liebe und die Unterstützung, die sie über die Jahre von ihm bekommen haben." Wir hoffen sehr, dass die Familie diesen Schock verarbeiten kann und wünschen ihnen viel Kraft. Ruhe in Frieden Floyd Sullivan.

I pray this world let’s me keep some compassion — Swae Lee Lee Swae (@SwaeLee) January 7, 2020