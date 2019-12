Juice WRLD: Plötzlicher Tod!

Viel zu jung, um diese Welt zu verlassen. Gestern erreichte uns die schockierende Nachricht, dass der 21-jährige Rapper Juice WRLD verstorben ist. Juice WRLD stieg mit Freunden aus einem Privatjeg am Flughafen in Chicago. Plötzlich bekam er einen Krampfanfall und soll sogar Blut gespuckt haben. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, aber die Ärzte konnten dem Rapper leider nicht mehr helfen. Der Musiker stand erst am Anfang seiner Karriere und hatte gerade einmal sechs Tage zuvor seinen 21. Geburtstag gefeiert. 2018 kam sein Debütalbum "Goodbye & Good Riddance" auf den Markt und feierte mit Songs wie "Lucid Dreams" und "Hate Me" große Erfolge.

Juice WRLD: So reagieren die Stars auf seinen Tod

Ellie Goulding:

Halsey:

Camila Cabello:

In ihrer Instagram-Story schrieb Sängerin Camila Cabello noch einige ergreifende Sätze zum Tod von Juice WRLD …

Chance the Rapper:

God bless him. A young legend — Chance The Rapper (@chancetherapper) December 8, 2019

Benny Blanco:

Drake:

Lil Yachty:

Viele Kollegen von Juice WRLD nehmen Abschied von dem US-Rapper und möchten ihre Trauer zum Ausdruck bringen 💔 Der Vater von Cameron Boyce fand ebenso schöne und zugleich traurige Abschiedsworte für seinen Sohn …

Juice WRLD im BRAVO-Interview

Erst im Februar haben wir uns mit dem Rapper Juice WRLD zum BRAVO-Interview getroffen. Die Nachricht über seinen plötzlichen Tod, war für das ganze Team ein krasser Schock … Wir wünschen den Familienangehörigen, Freunden und allen Trauernden, viel Kraft in dieser schwierigen Zeit!

