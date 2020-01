BTS gehen wieder auf Tour

Mit ihrer letzten Tournee jetteten BTS durch die ganze Welt, spielten in sämtlichen Ländern ausverkaufte Konzerte und kamen ihren internationalen Fans so richtig nahe. Bisher waren durch die Comeback Map nur alle wichtigen Daten für Song-Releases und Co. bis zum 21. Februar bekannt. Da erscheint nämlich das neue BTS-Album "Map of the Soul: 7". Zu weiteren Live-Auftritten oder gar einer erneuten Tour verrieten die Jungs bisher noch rein gar nichts. Dennoch hatten ihre Fans natürlich gehofft, dass sie auch dieses Jahre die Chance bekommen, ihre Idole zu sehen. Und sie hatten recht. Gestern verkündete das Label Big Hit Entertainment mit einem heftigen Trailer nämlich, dass 2020 eine "Map of the Soul"-Tour stattfinden wird. Mega!

Zwei BTS-Konzerte in Berlin

Insgesamt plant die K-Pop-Band Stopps in 18 verschiedenen Städten mit ganzen 39 Konzerten. Los geht's für sie bereits am 11. April in ihrer Heimatstadt Seoul. Selbstverständlich spielen BTS einige Shows in Südkorea, Japan und ihrem nächstgrößten Markt, den USA. Doch keine Sorgen, die Superstars kommen 2020 auch für zwei Tage nach Deutschland (11. und 12. Juli, Olympiastadion Berlin). Jetzt fragen sich die deutschen Fans natürlich, wie man an die begehrten BTS-Tickets kommt. BRAVO hat beim Veranstalter Live Nation nachgefragt. Leider steht zm jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest, wann der Vorverkauf hierzulande startet. Wir halten euch aber auf dem laufenden und informieren euch, sobald der VVK-Start bekannt ist. Was aber sicher ist: Die Karten werden wieder schnell ausverkauft sein und Fans können voraussichtlich maximal 4 Karten für die BTS-Shows bestellen. Wir drücken euch die Daumen!

