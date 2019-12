BTS: V erhält Drohungen

Beunruhigende Nachrichten für die ARMY: Scheinbar plant eine Gruppe von Hatern, Bandmitglied V an seinem Geburtstag mit bösen Nachrichten und sogar Drohungen zu attackieren. Auf Twitter sind Nachrichten und Screenshots von Chatverläufen aufgetaucht, in der unbekannte User verkünden "Im Dezember wird er von dieser Erde verschwinden. Taehyung, es ist Zeit für dich, zu gehen." Eine krasse Ansage – und auch sehr beängstigend! Um V, der mit vollem Namen Kim Taehyung heißt, zu unterstützen, hat die BTS-ARMY jetzt einen neuen Hashtag gestartet: #ProtectTaehyung. Damit will die Army die Angriffe auf BTS boycottieren.

"Taehyung Antis und Hater haben vor, ihn an seinem Geburtstag online anzugreifen, wenn er live geht. Sie wollen ihm fruchtbare Dinge schreiben, wie "Verlasse BTS", "Bring dich um" und "Du bist wertlos". Bitte bitte bitte verbreitet so viele positive Nachrichten wie ihr nur könnt damit wir die Hasskommentare abblocken können. (...) Wir müssen unser Baby beschützen und das letzte, was wir wollen, ist, dass er sich an seinem Geburtstag schlecht fühlt."

#ProtectTaehyung oh god pls protect tae;why is ppl trying to attack this innocent boy 😔 pic.twitter.com/kZAFotS28B — ahnheeyeon (@ahnheey73877582) December 2, 2019

BTS: Fan-Support für ihren Liebling

Die Fans sind sich einig: V muss beschützt werden! Unter dem Hashtag #ProtectTaehyung findet man mittlerweile hunderte von liebevollen Nachrichten für den Sänger. Das wird ihn sicher mega freuen! So zeigt die ARMY erneut, wie viel ihnen BTS wert sind. Wer hinter den Hate-Nachrichten steckt, ist bisher unklar. Doch egal wer es ist – mit seinen negativen Vibes hat er keine Chance gegen den geballten Support der ARMY. Bisher sind die Nachrichten auch nur online und es gab keine direkten Angriffe auf das Bandmitglied. BTS wird aber immer von Security begleitet – die Stars sind also gut beschützt.

Das nicht jeder ein Fan der K-Pop-Stars sein kann, ist klar – doch solche krassen Anfeindungen gehen eindeutig zu weit. Wie gut, dass BTS und V sich auf die Army verlassen können und der Sänger sich an seinem Geburtstag am 30. Dezember auf die Liebe seiner Fans konzentrieren kann. 💜💜💜

