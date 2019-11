BTS: Jungkook schreibt an die ARMY

Riesen Freude bei den BTS-Fans: Mit einem emotionalen Brief hat sich Bandmitglied Jungkook an seine Follower gewandt. Der Text kommt wirklich von Herzen – und die ARMY ist mega gerührt von der liebevollen Geste. Ein Fan hat den handgeschriebenen Brief übersetzt und auf Twitter gepostet. Das ARMY-Mitglied dazu: "Jungkook schreibt so bescheiden, so schön und so dankbar. Seine Worte sind so besonders und ich hoffe, ihr könnt das durch meine Übersetzung spüren!" Jungkook schreibt:

An die ARMY

Es ist schon so lange her, dass ich einen handgeschriebenen Brief verfasst habe. Auch wenn ich nicht besonders gut darin bin, schreibe ich ein paar Worte. Ich bin überglücklich, dass ich Sänger geworden bin. Davon habe ich immer geträumt.. und die Tatsache, dass ich diese unglaubliche Menge an Liebe von euch bekomme – ich habe erst gestern wieder darüber nachgedacht, wie gesegnet ich bin. Ich danke euch so so sehr, dass ihr mir so viel Liebe und Energie sendet. Danke dass ihr mir, der ein bisschen unbeholfen in allen Dingen ist, erlaubt so viele glückliche Emotionen zu erkennen und zu lernen...

- Jungkook

The way Jungkook writes is so humble so pretty so appreciative and so...Jungkook 😭🥺 His words are so so precious I could only wish you could feel it thru my translation @BTS_twt pic.twitter.com/XYtew4wsCW — 눈부신 꾸기💎 (@JK_Glitters) November 29, 2019

BTS: Der Brief kommt genau richtig

Jungkooks liebevolle Nachricht kommt genau zur richtigen Zeit. Die ARMY fürchtet gerade, dass BTS eine Band-Pause für 21 Monate einlegen muss. Der Brief des Sängers zeigt: "Wir denken an euch". Die Band weiß, dass sie es der BTS-ARMY zu verdanken haben, dass sie gerade in die Musik-Geschichte eingehen. Der ganze Support und die Mühen der Fans bleiben nicht unbemerkt – die Jungs lieben ihre Fans mindestens genauso sehr, wie die Fans ihre Band! Und eins ist sicher: Egal was kommt – BTS und ihre ARMY halten zusammen! ❤️

