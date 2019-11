BTS: So viel sind sie der ARMY wert

BTS: Der Test soll zeigen, wie ehrlich die ARMY ist

Die ARMY nutzt jede Gelegenheit, um ihrer Band ihren Support zu beweisen. So verhalfen die Fans BTS bereits dazu, einen TikTok Rekord zu brechen und Millionen von Platten weltweit zu verkaufen. Doch wie ehrlich ist die ARMY wirklich? Das sollte folgender Test zeigen: Auf einem Tisch wurde offizieller BTS-Merchandise ausgestellt und mit Preisen versehen. Weit und breit war kein Verkäufer in Sicht – die Fans wurde aufgefordert, das Geld für den jeweiligen Fan-Artikel in eine Box auf dem Tisch zu werfen. Die perfekte Gelegenheit, um einfach weniger oder gar nicht zu bezahlen – oder? Auch die Fans waren sich unsicher: "Man könnte auch einfach gehen ohne zu bezahlen", überlegt einer. Das Video zeigt die Aufnahmen der versteckten Kamera:

when bighit said armys are the reflection of @BTS_twt ... pic.twitter.com/9pXIh0VtvI — ❥ taekook (@taekookmoments) November 5, 2019

BTS: Das Ergebnis ist unglaublich

Bei der Auswertung wurde der Wert der Fan-Artikel mit der Geldsumme in der Box verglichen. Das Ergebnis: In der Box war sogar mehr Geld, als der Merchandise wert ist! Statt umgerechneten 266 Euro lagen 311 Euro in der Box – stolze 45 Euro zu viel! Wie es aussieht, ist die ARMY nicht nur ehrlich, sondern auch sehr großzügig – wie BTS eben auch. Einer der vielen Gründe, warum die K-Pop-Stars BTS erfolgreicher sind als Ariana Grande, Billie Eilish und Shawn Mendes. Das Geld wurde im Anschluss an das Experiement an eine Krebshilfeorganisation gespendet. Und die ARMY hat erneut bewiesen, dass ihrer Liebe für BTS keine Grenze gesetzt sind. ❤️

