BTS: Emotionaler Abschied!

BTS geben letzte Konzerte in Seoul

Seit August 2018 war die mega erfolgreiche K-Pop-Band nun schon auf weltweiter "Love Yourself: Speak Yourself"-Tour. Auch in Deutschland waren die sieben zu Besuch und begeisterten ihre Fans mit ihren krassen Performances, Dance- und Gesang-Skills. Vor Kurzem entschieden sich BTS für eine kurze Tour-Pause um nochmal Kraft für den letzten Teil ihrer Konzertreihe zu sammeln. Am Wochenende war es nun soweit und BTS standen für zwei vorletzten Gig auf der Bühne, die allerletzte Show wird dann morgen stattfinden. Als Ort für das große Finale haben Jin, Jimin, Jungkook, RM, Suga, J-Hope und V natürlich einen ganz besonderen gewählt: Ihre Heimatstadt Seoul in Südkorea.🇰🇷

BTS-ARMY ist total berührt

Kaum ein Künstler oder eine Band hat eine so große, internationale und starke Fan-Base, wie BTS. Sie unterstützt ihre Idole in allem, was sie tun, und steht immer hinter ihnen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die ARMY ihr Boys für ihre hammer Leistung gebührend feiert, sowohl im Olympia Stadium in Seoul, wo die beiden letzten Shows stattfinden, als auch auf Twitter. Leider kann natürlich nicht jeder Follower live dabei sein, aber via Social Media fühlt es sich zumindest ein bisschen so an. Denn dort werden unzählige Bilder und Videos des gestrigen und vorgestrigen Konzerts geteilt mit der Caption "191027 SYS The Final in Seoul". Von emotionalen Momenten zwischen den BTS-Members bis hin zu Aufnahmen der krassen Feuerwerk-Show an der Bühne. Dennoch gibt es für alle, die es auf kein Konzert der Jungs geschafft haben, keinen Grund zu verzweifeln, denn wie wir sie kennen, geht's sicher bald wieder weiter mit neuen Konzertterminen. Einziges Hindernis: Es ist ziemlich schwierig BTS-Tickets zu bekommen... Sobald wir dazu aber News erhalten, erfahrt ihr es hier als erstes!🙏🏻

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!