BTS: Verdiente Tour-Pause 😇

BTS: Band-Pause!

Seit zwei Wochen macht im Internet das Gerücht die Runde, dass BTS sich eine Auszeit vom Band-Alltag gönnen. Die BTS-ARMY ist schockiert! Doch Fans können aufatmen: Die scheinbare Band-Pause dreht sich nur um die Konzerte der Jungs und BTS haben sich den Verschnaufer ganz sicher verdient. Von August bis September sollen die Bangtan Boys bestehend aus Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook erstmal ihre freie Zeit genießen, bevor es für die K-Pop Artists wieder mit dem Touren losgeht. Am 11. August spielen sie noch ein letztes Konzert, bevor sie sich mal für ein paar Wochen eine Pause erlauben.

BTS: Überarbeitet?

Laut eines Statements handelt es sich bei der zweimonatigen Pause um die Tour und das Performen der Band und soll die BTS-Members davor bewahren, dass sie sich überarbeitet fühlen. Das tut den Jungs sicherlich gut! Denn sie haben im letzten Jahr richtig hart gearbeitet: Die K-Pop Band waren seit August 2018 bis April dieses Jahres auf großer "Love Yourself"-Tour und verkauften danach von Mai bis im Juli auf ihrer "Love Yourself: Speak Yourself" Stadion-Tour ganze Arenen aus! Zusätzlich drehten sie eine Menge Videos, gaben Interviews und traten im TV auf. Klar, dass man da mal kurz Luft holen muss …

BTS: Neue Projekte

Doch für die fleißigen Jungs von BTS heißt die Pause von August bis September nicht, dass sie die Füße hochlegen und ihre Ruhe genießen können. Stattdessen wollen Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook weiterhin an ihren Solo-Projekten arbeiten, ins Studio gehen und "ganz viel Content und Werbe-Videos" drehen. Vielleicht wird ja auch am neuen BTS-Album gefeilt? Trotz allem Fleiß haben die "Boy With Luv"-Stars endlich mal wieder ein wenig Zeit, ihre Familien und Freunde zu besuchen. Es sei ihnen gegönnt! Übrigens: Hast du schon von Vs Krankheits-Offenbarung gehört? Hier gibt's alle Infos!

