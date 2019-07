BTS: Ihre „Love Yourself“-Tour gibt es jetzt zum Streamen

BTS veröffentlichen zwei neue Filme

Yes! Es gibt wieder neuen Nachschub für alle Fans der K-Pop-Stars. Denn absofort kann man via Apple TV oder Amazon Prime Video zwei neue Filme von BTS streamen. Im ersten Movie namens „BTS World Tour ‚Love Yourself‘ New York“ erlebt ihr die Jungs hautnah bei ihrem mega Konzert im New Yorker Baseballstadion Citi Field. Obendrauf haben BTS noch ganze 32 Minuten an exklusiven Behind-The-Scenes-Material für ihre geliebte ARMY gepackt. Einen Vorgeschmack auf das Video findet ihr schon mal im Trailer. Und der sieht schon echt viel versprechend aus. Für alle deutschen BTS-Fans wird aber vermutlich der zweite Clip noch ein bisschen spannender sein...

„BTS World Tour ‚Love Yourself‘ Europe“

So heißt der zweite Film den es ab heute auf den Streaming-Plattformen zu sehen gibt. Beide zeigen, wie es der Name ja schon vermuten lässt, Ausschnitte der dritten Welttournee von BTS, der Love Yourself Tour. Die startete am 25. August 2018 in Seoul, Südkorea. V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin, und J-Hope traten dabei in insgesamt 12 Ländern auf. So auch bei uns in Deutschland in der Mercedes Benz Arena in Berlin, wo sie im Oktober 2018 zwei ausverkaufte Shows spielten. Das letzte Konzert fand erst am 7. April 2019 in Bangkok, Thailand, statt. Im zweiten Clip sieht man also die hammer Show von BTS in der Londoner O2-Arena. Aber auch zu jeder anderen Show in den europäischen Ländern, inklusive Deutschland, gibt es krasses Bonusmaterial. Falls ihr die Jungs also auf ihrer Tour gesehen habt, könnt ihr jetzt alles nochmal Revue passieren lassen. Und wer leider nicht dabei sein konnte, kann das jetzt nachholen. Wahnsinn, oder?! Übrigens: Schon im August kommt der nächste Konzertfilm der Boys „Bring the Soul: The Movie“.

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: