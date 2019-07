BTS Label Big Hit: Große Veränderung

BTS: Neuer Hauptsitz für Big Hit

Dank der extrem efolgreichen Künstler, wie die K-Pop-Bands BTS und seit Kurzem auch TXT, läuft es auch für das Label Big Hit Entertainment richtig gut. 2005 wurde Big Hit vom Musikproduzenten Bang Si-hyuk gegründet und hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Label in der K-Pop-Szene in Südkorea etabliert. Seinen Sitz hat es dabei auch in der Südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Doch, das Gebäude, in dem das Unternehmen momentan untergbracht ist, wird viel zu klein. Daher zieht die Plattenfirma von BTS schon 2020 in ein neues "Zuhause". Und zwar in den Wolkenkratzer des Yongsan Trade Center im Yongsan District in Seoul, der bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll.

Medien berichten, dass BigHit im Mai 2020 in eine neues Gebäude ziehen wird.

Es hat 7 Untergeschosse und insgesamt 19 Stockwerke.

Sie werden mehrere Labels haben und auch einen speziellen Raum für die Kommunikation mit den Fans.



BTS-Label bekommt 19 Stockwerke und Platz für Fans

Das neue Headquarter von Big Hit hat es ganz schön in sich: Mit insgesamt 7 Untergeschossen und 19 Stockwerken gibt es darin genügend Platz für das Label von V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM oder J-Hope sowie die dazugehörigen Unternehmen. Denn die Anzahl der Arbeitnehmer sei laut Big Hit drastisch gestiegen, weshalb dringend mehr Räumlichkeiten benötigt werden. Und sogar für die Fans von BTS und CO. soll es eine spezielle Abteilung im Gebäude geben. Cool! Zu den Umzugsplänen sagte ein Sprecher: "Wir ziehen in das neue Gebäude, um noch besseren Content zu kreieren und global zu expandieren. Wir haben gerade erst den Vertrag unterschrieben und bereiten uns bald auf den Umzug vor."

