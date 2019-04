BTS geben private Einblicke

Du willst unbedingt wissen, was backstage bei BTS so abgeht? Dann solltest du jetzt weiterlesen 😉

BTS: So lernen sie ihre Choreo zu „Boy With Luv“

Die Jungs von BTS bereiten sich gerade auf ihre nächste Welttournee vor. Die amerikanische TV-Sendung „Sunday Morning“ durfte Jin, Jimin, Jungkook, Suga, RM, J-Hope und V in Seoul hinter die Kulissen begleiten und den Boys mal ein bisschen dabei über die Schultern gucken, wie sie ihre Choreographie zu ihrem neusten Song „Boy With Luv“ einstudieren. Dabei kommen die Jungs ganz schön ins Schwitzen! Das liegt allerdings nicht nur an den anspruchsvollen Dance-Moves, sondern auch daran, dass sie ganz schön dick eingepackt sind. Fast alle von ihnen tragen eine Mütze, lange Ärmel und obendrein auch noch einen Mundschutz. Kein Wunder, da würde ja jedem heiß werden. Spaß haben die „Bangtan Boys“ aber trotzdem, das ist nicht zu übersehen. Immer wieder brechen sie in schallendes Gelächter aus und müssen die Tanzprobe unterbrechen. Am Ende konzentrieren sich aber alle sieben Jungs nochmal so richtig und zeigen, dass sich das Üben gelohnt hat und sie einfach krasse Tänzer sind!

BTS: Süße Geheimnisse der Boys

„Wir müssen dieselbe Choreographie immer und immer wieder üben, mehrere Stunden pro Tag“, verriet RM im anschließenden Interview über die harte Arbeit, die er und seine Bandkollegen leisten müssen. Auf die Frage des Moderatoren Seth Doane, woher der Rapper als einziges BTS-Mitglied perfektes Englisch könne, antwortete er, dass er früher einfach immer die US-Sitcom „Friends“ geguckt habe! Auch englischsprachige Songs hätten ihm sehr dabei geholfen. „Ich wollte die Musiker aus Amerika verstehen und ihre Sprache sprechen“, so der 24-Jährige. Auch den anderen „Bangtan Boys“ konnte der Moderator noch ein paar spannende Geheimnisse entlocken! „Immer, wenn wir mit einer Performance beginnen, nehme ich zuerst meine Ohrstöpsel raus, um die Jubelrufe der Fans zu hören. Das gibt mir Energie“, verriet Jungkook. Jimin sagte: „Wir lieben es einfach, unsere Gefühle mit unseren Fans zu teilen!“

V: „Die Jungs kennen mich besser als meine Familie!“

Übrigens: Wusstet ihr, dass alle sieben BTS-Jungs zusammen im selben Haus leben? Suga betonte in dem Interview, dass das etwas ganz Besonderes für ihn sei und er sehr dankbar dafür sei. Auch V zeigte sich über diese Wohnsituation sehr happy und fügte hinzu: „Das sind nun mal die Menschen, die mich am allerbesten kennen. Sie kennen mich besser als meine eigene Familie!“ Geht's noch cuter? Wohl kaum 😍

