BTS & Halsey: Hier kannst du sie sehen

Yaaay! In wenigen Tagen werden BTS und Halsey ihren neuen Song „Boy With Luv“ zusammen auf der Bühne performen. Hier gibt’s alle Infos zu dem Spektakel!

BTS & Halsey: So krass ist ihr neuer Song

Am Freitag veröffentlichten BTS und Halsey ihren gemeinsamen Song „Boy With Luv“ und begeistern damit die Fans auf der ganzen Welt. Alleine in den ersten drei Tagen sahen den dazugehörigen quitschbunten Clip auf Youtube rund 130 Millionen Menschen. Krass! Jetzt warten natürlich alle mega gespannt darauf, die sieben „Bangtan Boys“ endlich zusammen mit Halsey live in Action zu erleben!

BTS & Halsey bei den Billboard Music Awards

Lange müssen wir uns zum Glück nicht mehr gedulden, denn schon am 1. Mai wird es so weit sein! Dann treten Jin, Jimin, RM, V, J-Hope, Suga und Jungkook gemeinsam mit der 24-Jährigen bei den diesjährigen Billboard Music Awards in Las Vegas auf, um „Boy With Luv“ erstmals zusammen zu performen! Und nicht nur das – BTS sind sogar wieder für einen Billboard Music Award nominiert! Die K-Pop-Boys könnten nicht nur einen Preis für die die beliebteste Band abräumen, sondern muss sich nebenher auch noch in der Kategorie „Bester Sozialkünstler“ unter anderem gegen Ariana Grande, Louis Tomlinson und Exo behaupten. Die Chancen für die „Bangtan Boys“ stehen gut, immerhin gewannen sie den Award in dieser Kategorie bereits im Vorjahr. Auch Halsey ist mit ihrer Single "Without Me" für den bestverkauften Song nominiert. Wow, das wird ein spannendes Event! Der US-amerikanische Sender NBC wird das Spektakel live im TV übertragen. Als Modeatorin ist diesmal Sängerin Kelly Clarkson im Einsatz!

Am vergangenen Samstag performten BTS ihren neuen Song erstmals für Saturday Night Live und brachten die ARMY damit zum ausflippen. Halsey war da allerdings nicht am Start.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: