Halsey: ,,Ich hätte mich fast prostituiert!”

Die Sängerin hatte es wirklich nicht leicht. Mit 19 brach sie die Universität ab und wurde deshalb von ihren Eltern rausgeworfen. Krass! Daraufhin musste sich Halsey, die eigentlich Ashley heißt, ganz alleine durchschlagen und lebte in New York auf der Straße. Nicht mal genügend Geld für Essen hatte die heute 24-Jährige! Um nicht zu verhungern, dachte die „Without Me“-Sängerin über drastische Mittel nach …

Prostitution als Ausweg?

Halsey war, wie sie selber auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung für obdachlose Jugendliche erzählte, so verzweifelt, dass sie darüber nachdachte, sich zu prostituieren! „Während meine Freunde Dekoration für ihr Studentenwohnheim ausgesucht haben, überlegte ich, ob ich nicht einen Fremden in mich eindringen lassen sollte, um meine nächste Mahlzeit bezahlen zu können.“ Was für eine krasse Aussage … Letztendlich wendete sich aber zum Glück alles zum Guten, als Halsey auf eine Party in einem Hotel ging, weil sie dachte, dort einen sicheren Schlafplatz zu finden. Ein Musikproduzent entdeckte die Sängerin nämlich und nahm mit ihr ihren ersten Hit „Ghost“ auf! Der Rest ist Geschichte …

