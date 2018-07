Halsey: Zurück zu G-Eazy?

Nach der offiziellen Trennung der beiden Musiker Halsey und G-Eazy stehen noch einige ungeklärte Fragen im Raum. Nun sieht es ganz danach aus, als möchte die Sängerin ihren Ex zurück.

Halsey & G-Eazy: Instagram-Freunde

Instagram hat Trennungen so viel schwieriger gemacht. Es ist schwierig, herauszufinden, wie man sich dem Ex gegenüber verhält. Es ist unmöglich sich in den sozialen Medien zu ignorieren oder aus dem Weg zu gehen, vor allem nicht bei Promis. Halseys Kommentar unter dem aktuellen Instagrambild ihres Exfreundes G-Eazys hat die Fans mega verwirrt. Er postete ein Bild auf der Bühne und schrieb dazu "Big Dick Energy" und Halsey kommentierte das tatsächlich mit Emojis. Nun, normalerweise ist es super, dass Promis, die sich trennen, online miteinander zu tun haben, aber dieser letzte Austausch zwischen Halsey und G-Eazy ist ein wenig seltsam. Sie sind zwar kein Paar mehr, aber anscheinend immer noch Instagram-Freunde.

Big Dick Energy Ein Beitrag geteilt von G-Eazy (@g_eazy) am Jul 21, 2018 um 11:31 PDT

Halsey & G-Eazy: Was läuft da zwischen den beiden?

Am Samstag (21. Juli) postete G-Eazy via Instagram ein Bild von sich selbst auf der Bühne des "Sunlight Supply Amphitheaters" in Washington mit der Überschrift "Big Dick Energy". Dazu kommentierte Halsey ein Emoji einer Wolke, eines Tornados und eines Regentropfens. Was hat das zu bedeuten? Wir sind zwar keine Emoji-Experten, aber selbst Profis könnten wahrscheinlich auch nicht herausfinden, worum es bei Halseys Emoji-Sequenz ging. Weiter kommentierte Halsey: "Die Bildunterschrift witzig und die Bühne schaut dope aus. Eifersüchtig auf jeden, der die Show sehen kann".

Halsey & G-Eazy: Hat er sie betrogen?

Während Halseys Kommentar zu G-Eazys Instagram-Post ein wenig kryptisch war, ist es nicht das erste Mal seit ihrer Trennung, dass sie etwas Seltsames in den sozialen Medien gepostet hat. Nachdem die beiden über ein Jahr zusammen waren und sogar ein Lied namens "Him & I" haben, gab das Duo am 3. Juli die Trennung bekannt. Am 4. Juli twitterte Halsey "Kürbisesser", was die Fans spekulierte, warum das Paar die Dinge beendete weil G-Eazy sie betrogen hat. Die Fans spekulierten auf: "Cheater Cheater, Pumpkin Eater" zu Deutsch: "Betrüger, Betrüger, Kürbisesser". Diese Spekulationen wurden nie bestätigt. Halsey hat die Nachrichten ursprünglich am 3. Juli über Instagram-Storys an ihre Fans verteilt und erklärt, dass sie diese Dinge normalerweise gerne "privat" hält, aber aufgrund ihrer hohen Bekanntheit beschlossen hat, sie mit ihren Fans zu teilen. Sie schrieb: "Normalerweise behalte ich diese Art von Dingen privat, aber angesichts unserer öffentlichen Person habe ich das Bedürfnis, meine Fans zu informieren. G-Eazy und ich nehmen uns etwas Zeit. Ich bin gespannt darauf, den kommenden Zeitabschnitt fortzusetzen, in dem ich mich meiner Kunst und meiner Karriere und der Dauer meiner Tour widme. Ich wünsche ihm alles Gute. Danke, dass ihr unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt respektiert."

g-eazy cheated on halsey?? if you’ve listened to Him and I then you know what that means...



✂️🍆 https://t.co/UAmaCVm9th — Morgan🦋 (@Mbredenkamp02) 5. Juli 2018

Halsey & G-Eazy: Liebes-Comeback?

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den wahren Grund für die Trennung von Halsey und G-Eazy herausfinden werden, ist ziemlich gering, aber es ist ein gutes Zeichen, dass sie immer noch Kontakt miteiandner haben. Auch wenn es nur via Instagram ist. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance für ihr Liebes-Comeback. Wir halten euch auf dem Laufenden.

