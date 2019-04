BTS & Halsey: Auf diesen Song warten alle!

BTS und Halsey: So heißt die gemeinsame Single

Es ist inzwischen wohl einer der größten Wünsche vieler Stars: Einmal einen gemeinsamen Song mit der derzeit angesagtesten K-Pop-Band der Welt aufzunehmen. Dazu zählte auch die US-amerikanische Sängerin Halsey! Schon länger gab es Gerüchte, dass sie und BTS bald eine gemeinsame Single rausbringen könnten... Jetzt wird es tatsächlich Wirklichkeit! Halsey ist momentan eine der erfolgreichsten Sängerinnen der USA. Egal ob "Without Me", "Eastside" oder "Him & I" jeder ihrer Songs wird zum absoluten Hit. Dass auch ihre nächste Single durch die Decke gehen wird, ist jetzt schon sicher, denn dafür hat sich die 24-Jährige mit den „Bangtan Boys“ zusammengetan! Wie gestern bekannt wurde, wird am 12. April der gemeinsame Song „Boy With Luv“ von Halsey und BTS erscheinen! Dazu veröffentlichte das BTS-Label Big Hit Entertainment einen ersten Teaser zum bereits fertigen Video.

BTS und Halsey: Vorgeschmack aufs Musikvideo

Der nicht mal 40 Sekunden lange Clip hat über Nacht bereits knapp 12 Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt! Krass! Darin zu sehen ist Halsey mit einer orangenen Perücke, wie sie gelangweilt an einem verlassenen Ticketschalter sitzt und einen Lolli lutscht. Als sie endlich Feierabend hat, schließt sie ab und geht nach Hause. Dabei schlendert sie an Jin, Jimin, V, RM, Suga, J-Hope und Jungkook vorbei, ohne sie überhaupt wirklich wahrzunehmen - und das, obwohl die Jungs alle von Kopf bis Fuß in Pink gekleidet und damit nicht zu übersehen sind! BTS machen genau wie Halsey einen ziemlich gelangweilten Eindruck. Über der Halle, vor der sie sitzen, steht in fetten Leuchtbuchstaben das Wort „Persona“ geschrieben – was auch der Titel ihres neuen Albums ist! Was wohl die Story des Videos sein wird? Haben BTS in dem Clip etwa nicht genügend Tickets für ein Konzert verkauft? 😄 Wir sind jetzt schon gespannt!

