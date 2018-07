Demi Lovato & G-Eazy: Sind sie ein Paar?

Sängerin Demi Lovato und der Rapper G-Eazy wurden gesehen, wie sie Händchen haltend einen Club verlassen! Geht da was?

G-Eazy und Halsey: Ihre Trennung

Erst vor kurzem kündigte Halsey in ihrer Insta-Story an, dass sie und Rapper G-Eazy eine Beziehungs-Pause einlegen. Daraufhin begannen unter Fans wilde Diskussionen über den Trennungsgrund. Einige vermuteten, dass G-Eazy die Sängerin betrogen hat, da Halsey auf Twitter verschiedene Hinweise postete – unter anderem ein Scheren-Emoji. Viele halten das für einen Verweis auf die Song-Line "Ever catch me cheating, she would try to cut my d*ck off" (dt.: „Wenn sie mich jemals beim Betrügen erwischen würde, würde sie versuchen mir den Penis abzuschneiden“) aus G-Eazys und Halseys gemeinsamem Song „Him & I“. Ganz schön krass! Ob der Rapper die 23-Jährige allerdings wirklich betrogen hat, ist nicht bekannt ...

Ein Beitrag geteilt von G-Eazy (@g_eazy) am Apr 9, 2018 um 5:33 PDT

Demi Lovato & G-Eazy sind zusammen?

Jetzt wurde G-Eazy dabei gesichtet, wie er und Sängerin Demi Lovato am Wochenende einen Club in Los Angeles verlassen haben. Die beiden wirkten super vertraut und hielten sogar Händchen! Ob zwischen den beiden wirklich was läuft? Fakt ist, dass die beiden Stars den Club sehr vertraut um 2:30 Uhr verließen und gemeinsam wegfuhren …

Was sagt G-Eazys Ex Halsey?

Echt eine krasse Aktion des 29-Jährigen, schließlich haben er und Halsey ja offiziell nur eine Pause eingelegt, doch das Ganze sieht jetzt doch eher nach einer endgültigen Trennung des Ex-Power-Paars aus. Bei ihrem ersten Auftritt direkt nach der Trennung brach die Sängerin sogar noch in Tränen aus, doch das scheint jetzt vorbei zu sein. Anstatt wegen des Vorfalls mit G-Eazy und Demi am Boden zerstört zu sein, sagte sie jetzt auf einem ihrer Konzerte: "Ich habe kürzlich gelernt, dass es okay ist, alleine zu sein! Alleinsein ist genug. Die zweite Lektion, die ich gelernt habe, ist, schlaf nicht mit deinem Ex." Das klingt nicht nach einer Reunion des ehemaligen Traumpaares. Halsey scheint nach der Aktion endgültig über ihren Ex hinweg zu sein und auch G-Eazy hat ja anscheinend in Demi bereits jemand Neues gefunden.

Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am Jul 4, 2018 um 12:42 PDT

