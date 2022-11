BTS: Ihr großer Traum hat sich erfüllt

Noch im letzten Jahr schien der große Traum der „Bangtan Boys“ in weiter Ferne zu liegen – einmal bei den Grammy Awards dabei zu sein. Doch kaum sind ein paar Monate vergangen, ist er auch schon in Erfüllung gegangen! Denn am Sonntagabend liefen Jimin, Jin, Suga, J-Hope, V und Jungkook bei der Musikpreisverleihung in Los Angeles nicht nur zusammen mit anderen Megastars wie Camila Cabello und Lady Gaga über den roten Teppich, sondern sie standen auch auf der Bühne! Zwar performten BTS keinen Song, aber dafür hielten sie die Laudatio für das beste R&B-Album und das war ein mega aufregender Moment für die Boys: „Wir haben so etwas noch nie gemacht. Und es sind die Grammys! Ich bin so nervös!“, verriet RM vor der Verleihung bei einem Interview.