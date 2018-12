BTS: So süß holt Jimin V von der Bühne

Jimin und V von BTS sind mehr als nur „Arbeitskollegen“ – sie sind wahre Freunde. Jetzt starteten die beiden eine mega süße Aktion bei einem ihrer Konzerte!

BTS: So nah stehen sich die Jungs

Die Jungs von BTS sind nicht nur Bandkollegen, sondern auch best Buddies. Kein Wunder, schließlich verbringen sie fast ihre komplette Zeit zusammen – egal, ob auf der Bühne oder zwischen den einzelnen Konzerten. Deshalb kümmern sich RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jungkook auch in jeder Lebenslage umeinander. Während eines ihrer Konzerte in Japan bewiesen jetzt vor allem Jimin und V, wie nah sie einander stehen. Viele Fans sind sich sogar sicher: Die beiden sind Seelenverwandte!

BTS: Jimin lässt V niemals zurück!

Nachdem die sieben Jungs von BTS ihre „Love Yourself“-Show in Japan erfolgreich beendet hatten, nahmen sich die Bosy wie gewohnt an den Händen und verbeugten sich mehrmals vor ihrem Publikum, das ihren Idolen minutenlang Beifall klatschte. Währenddessen flog tonnenweise Konfetti von der Decke und fiel auf die Bühne. Während RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin und Jungkook sich davon nicht ablenken ließen, schien V total begeistert von den bunten Glitterteilchen zu sein! Der 22-Jährigeder seine Haare aktuell pink trägt,vergaß alles um sich herum und sammelte wie ein kleiner Junge die Konfettis vom Boden! Was er dabei so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, war aber, dass er und seine Jungs sich ja auch noch auf der anderen Seite der Bühne vor den Zuschauern verbeugen mussten! Gerechtigkeit muss schließlich sein! Während also die sechs anderen „Bangtan Boys“ sich bereits gesammelt umgedreht hatten, um zur gegenüberliegenden Seite der Bühne zu gehen, war V total auf seine Konfettis am Boden konzentriert.

Doch einem entging das nicht: Jimin! Der 23-Jährige zögerte keine Sekunde und kehrte um, um V zurück zur Gruppe zu holen. Doch das war gar nicht so einfach! Zuerst kickte Jimin seinen am Boden hockenden Bandkollegen mit dem Fuß an den Allerwertesten, doch das brachte nichts. Erst, als er ihm zusätzlich auf die Schulter tippte, reagierte V. Jimin nahm seinen verspielten Kumpel an der Hand und dann konnten sich BTS auch endlich beim Rest des Publikums verbeugen. Anschließend verließen Jimin und V die Bühne Arm in Arm. Wie cute! Das muss wahre Freundschaft sein!

the way jimin kicked taebooty to call his attention so they can all bow tgt + how jimin went back and waited for taehyung in the end, he's his BABY 🤧💜 pic.twitter.com/aJsQXqPPEu — vmin updates (s-h) (@vmindaily) 12. Dezember 2018

