BTS & Blackpink: Wer wünscht sich eine Zusammenarbeit?

BTS & Blackpink auf der Überholspur

An diesen beiden K-Pop-Bands kommt zur Zeit niemand vorbei: BTS und Blackpink! Sowohl die Boygroup, als auch ihr weibliches Pendant landen zur Zeit einen Hit nach dem anderen und konnten nach und nach riesige Fanbases auf der ganzen Welt generieren. Während die sieben Jungs von BTS die meisten Konzerte ihrer „Love Yourself World Tour“ bereits hinter sich haben, stehen Jennie, Rosé, Jiso und Lisa gerade in den Startlöchern für ihre erste fette Welttournee! Vor wenigen Tagen gaben die vier Girls erst die Termine für ihre fünf Europa-Konzerte bekannt. Wichtigstes Datum für euch ist dabei der 24. Mai 2019, denn an diesem Tag werden Blackpink in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf der Bühne stehen.

Bei den Girls läuft es gerade besser denn je: Erst vor ein paar Tagen räumten sie zwei Gaon Chart Awards ab - diese gehören zu den wichtigsten Musikpreisen in Südkorea.

Gemeinsamer Song von BTS & Blackpink: Hot or Not?

Wir sind sicher nicht die ersten, die sich jetzt folgendes denken: Wäre es nicht mega cool, wenn Jin, Jimin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook einen gemeinsamen Song mit den Blackpink-Girls rausbringen würden? Wir sind uns ziemlich sicher, dass die meisten Fans beider Bands ein Feature übelst feiern würden. Doch wissen können wir es natürlich nicht. Deshalb seid ihr jetzt gefragt:

