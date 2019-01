Blackpink in Deutschland: Alle Infos zum Konzert

Blackpink: So krass starten sie durch

Lisa, Jennie, Rosé und Jisoo sind gerade voll auf der Überholspur. Obwohl es Blackpink erst seit zwei Jahren gibt, haben sie im vergangenen Jahr bereits einen Rekord gebrochen: Mit ihrer Single „DDU-DU-DDU-DU“ erreichten sie mit Platz 55 in den US-amerikanischen Charts die beste Platzierung, die jemals eine weibliche K-Pop-Band geschafft hat und für 2019 bestätigten die vier Girls bereits ihren Auftritt beim legendären Coachella-Festival in Kalifornien, wo sie neben Superstars wie Ariana Grande auf der Bühne stehen werden! Auch beim Coachella werden sie der erste weibliche K-Pop-Act ever sein, der dort performt.

Blackpink gehen auf Welttournee

Bei so viel Erfolg ist eine Sache naheliegend: Wer so gut ankommt wie Blackpink, muss natürlich auf Welttournee gehen. Mt ihrer „Blackpink 2019 World Tour [In Your Area]“- Tour werden Lisa, Jennie, Rosé und Jisoo neben Asien in diesem Jahr auch Nordamerika, Australien und Europa rocken. Und das Beste daran: Dabei werden sie auch einen Zwischenstopp in Deutschland einlegen! Wann das Konzert hierzulande stattfinden soll, ist bislang noch ebenso unbekannt wie die anderen Termine in Europa. Nur so viel steht schon fest: Blackpink werden ihre deutschen Fans in Berlin beglücken! Aktuell sind die vier Südkoreanerinnen noch in Asien auf Tour. Ihr letztes Konzert werden die Girls am 03. März in Taipei geben, danach dürfte ihren Auftritten auf den anderen Kontinenten nichts mehr im Weg stehen. Sobald es News zu ihrem Deutschlandkonzert gibt, werden wir euch natürlich sofort darüber informieren!

