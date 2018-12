BTS: Das ist das beliebteste Mitglied

Obwohl für die ARMY natürlich alle sieben Jungs von BTS toll sind, gibt es doch für viele Fans einen bestimmten Boy, den sie am liebsten mögen. Das ergab jetzt ein offizielles Ranking aus Südkorea!

BTS: Alle lieben Jimin!

Keine Frage, alle BTS-Mitglieder sind einzigartig. Jeder für sich hat etwas ganz Besonderes an sich, für das ihn die Fans lieben. Doch in einem neuen Ranking des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea hat jetzt einer der Boys ganz klar als der Beliebteste abgeschnitten! Gallup hat im Zuge dessen 4.200 Koreaner und Koreanerinnen im Alter zwischen 13 und 59 befragt, welchen Sänger bzw. welche Sängerin sie 2018 am meisten gefeiert haben. Und das Ergebnis war eindeutig: Jimin von BTS hat alle anderen abgehängt. Bei den befragten Girls in den 20ern belegte Jimin Platz 1, die männlichen Teenager wählten ihn auf Platz zwei und die Männer in den 20ern wählten den Sänger auf den fünften Platz. Egal, wie alt und welches Geschlecht die teilnehmenden Befragten also hatten: Jimin stand überall ziemlich hoch im Kurs, sodass er in der Gesamtauswertung gegen alle anderen gewann. Doch auch drei weitere BTS-Mitglieder haben es unter die 10 Beliebtesten geschafft!

Das ist die komplette Top 10:

1 Jimin - BTS

2 Jenny - Black Pink

3 IU

4 Irene - Red Velvet

5 Kang Daniel - Wanna One

6 Nayeon - Twice

7 Suga - BTS

8 Jungkook - BTS

9 V - BTS

10 Jisoo - Black Pink

Auch, wenn natürlich Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook den ersten Platz genauso verdient hätten, gönnen die Fans dem 23-Jährigen ihren Sieg von Herzen! „Jimin ist der erste männliche Sieger, den es jemals gab! Ich heule!“, freute sich ein Fan auf Twitter.

BTS: Beliebteste Band 2018

Dasselbe Ranking ergab außerdem, dass BTS im vergangenen Jahr die beliebteste Band in Korea war. Mit 24,4 Prozent lagen sie ganz klar vor den Girls von „Twice“ die mit 11 Prozent den zweiten Platz belegten. Platz eins für den beliebtesten Song 2018 belegten die Mädels von „Blackpink“ mit ihrem Track "DDU-DU DDU-DU" – dicht gefolgt von BTS. Die Jungs sicherten sich mit „Idol“ und „Fake Love“ jeweils den zweiten und dritten Platz der angesagtesten Songs!

Das könnte dich auch interessieren: