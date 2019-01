BTS Label BigHit präsentiert neue K-Pop-Band TXT

Big Hit Entertainment: Spektakuläre Aktion

Wochenlang hat BigHit Entertainment es richtig spannend gemacht: Immer wieder stellte das Label einzelne Mitglieder der neuen Band TXT vor, doch erst jetzt sind alle fünf Sänger bekannt: Yeonjun, Soobin, Hueningkai, Taehyun, and Beomgyu wollen jetzt so richtig durchstarten! Angefangen hat alles mit Yeonjun, der sich in einem aufregenden Video namens „What Do You Do?“ präsentierte. Der 19-Jährige ist der älteste in der Band und wird von seinem Label als „außergewöhnlicher Tänzer“ beschrieben.

Yeonjun

Nach und nach wurden auf diese Weise auch die anderen Bandmitglieder präsentiert. Hier könnt ihr euch die Clips zu den einzelnen Boys anschauen:

Soobin

Taehyun

Hueningkai

Beomgyu

TXT: Ihre Mission

Doch was genau erwartet euch mit „Tomorrow X Together“? BigHit Entertainment beschreibt die Jungs als „strahlende und jugendliche Boyband, bestehend aus fünf Mitgliedern, wobei jedes Mitglied sich von den anderen unterscheidet.“ Jugendlich deswegen, weil alle fünf Jungs noch Teenager sind. Trotz oder gerade wegen dieser Verschiedenheit bilden die Boys dem Label zufolge eine einzigartige Einheit. Klingt ganz schön spektakulär, oder? Alle fünf hätten denselben Traum und das Motto von TXT sei es, zusammen die Zukunft zu verändern – daher auch ihr Bandname „Tomorrow X Together“. Jetzt warten natürlich alle gespannt auf den ersten Song der neuen, mega vielversprechenden K-Pop-Band.

