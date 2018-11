BTS: Song mit diesem Superstar?

BTS sind DIE K-Pop-Sensation schlechthin. Mit ihren YouTube-Klicks, Song-Verkäufen und Konzerten brechen die „Bangtan Boys“ gerade so ziemlich jeden Rekord. Da ist es natürlich kein Wunder, dass auch andere Superstars auf die sieben Jungs aufmerksam werden und gerne mit ihnen zusammenarbeiten würden.

Alle wollen BTS

Was Nicki Minaj und The Chainsmokers schon geschafft haben, davon können andere Megastars bisher nur träumen: Einen gemeinsamen Song mit BTS aufzunehmen. Sowohl Shawn Mendes, als auch Justin Bieber sind bekennende Fans von Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, und Jungkook. Shawn hat in einem Interview sogar schon einmal verraten, dass ein gemeinsames Projekt mit der K-Pop-Band in Planung sei. Jetzt hat sich noch jemand gemeldet, der gerne einen Song mit den Jungs aufnehmen würde… oder es vielleicht sogar bereits getan hat? „Him & I“-Sängerin Halsey! Die 24-Jährige hat jetzt in einem Radio-Interview ausgeplaudert, dass da bald etwas kommen könnte. „Ich kann noch nicht zu viel sagen“, antwortete Halsey auf die Frage der Radio-Moderatorin, die laut eigener Aussage „total besessen“ von BTS ist.

#NEWS | Halsey hat während einem Radiointerview über BTS gesprochen. pic.twitter.com/gv8pd4z1a8 — BANGTAN GERMANY (@BangtanGER_twt) 5. November 2018

Halsey: Mega-Fangirl von BTS

Die Amerikanerin betonte, dass sie echt vorsichtig sein müsse, nicht zu viel zu verraten. Denn in der Vergangenheit hat sie sich schon mal einen Fauxpas geleistet! Da postete sie nämlich ein Foto zusammen mit den „Bangtan Boys“ und dadurch erfuhren die Fans, dass einer der Jungs sich die Haare gefärbt hatte. Dabei sollte das eigentlich noch geheim bleiben! (Zur Info: Halsey hing schon öfter mit Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, und Jungkook ab!)

Halsey verriet in dem Radio-Interview jedenfalls so viel: Sie ist selbst ein großer BTS-Fan. Besonders die oft bunten Videoclips der Boys gefallen der Sängerin! „Die Farben und diese Wärme… sie haben mich einfach inspiriert.“ Halsey geht sogar noch weiter: „Sie haben mir geholfen, mein zweites Album aufzunehmen!“ Wow, das klingt doch nach besten Voraussetzungen dafür, dass da wirklich bald ein gemeinsamer Song rauskommen könnte...

