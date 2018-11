BTS: Neuer Song knackt alle Rekorde

Richtige K-Pop-Fans haben es ganz bestimmt schon mitbekommen: Die Bangtan Boys, oder auch BTS, haben einen neuen Song – und der geht richtig durch die Decke!

BTS: Erster Song auf Englisch

Die Jungs von BTS haben einen Song mit Mega-DJ Steve Aoki aufgenommen! Die neue Single der Super-Kombo heißt „Waste It On Me” und kam bereits am vergangenen Freitag (26.10.2018) raus. Die Fans feiern den Track so ab, dass er mittlerweile in 49 Ländern auf der Welt auf Platz 1 in den iTunes Charts ist – WOW!!! Das Besondere an dem Hit: Es ist der erste Song, den BTS komplett auf englisch singen. Krass! Bisher sangen die koreanischen Boys eigentlich fast nur auf Koreanisch.

BTS: Neuer Song bricht Rekorde

Der Song ist schon jetzt super erfolgreich: Die "Spotify"-Nutzer streamten das Lied diese Woche ganze 9,4 Millionen Mal – und das in nur vier Tagen (am Dienstag gemessen). Durchschnittlich wird ein Song normalerweise 1,15 Millionen Mal am Tag gestreamt –BTS brechen also einen Rekord! Das dazu passende Lyric-Video wurde außerdem schon über 10,5 Millionen Mal bei YouTube angeschaut – innerhalb von nur einer Woche! Crazy… Mindestens genauso verrückt ist auch, dass BTS bei ihrem allerersten Konzert in Deutschland schon die gesamte Mercedes Benz Arena ausverkauften – zwei Mal hintereinander! Das schafft sonst kaum eine Band, oder generell ein Musiker – schon gar kein Newcomer! ​

BTS: Sie erobern die Welt

Dass sie jetzt ausgerechnet mit Steve Aoki zusammen arbeiteten, ist kein Zufall: Schon letztes Jahr remixte der Hit-DJ einen Song von BTS. „Mic-Drop” feat. Desiigner landete auf Platz eins der Billboard World Digital Charts 2017-2018 – damit feierten BTS den höchsten Charteinstieg einer K-Pop Band in den USA und sackten so ihre erste US Gold Auszeichnung ein. Ihr Ziel: Die Welt erobern! Gar nicht so abwegig… ;) Sie kommen ihrem Ziel gefühlt täglich ein Stückchen näher. Weiter so, Jungs! Ihre Fans können sich jetzt jedenfalls schon auf die Doku über die Power-Band freuen: Am 15. November hat der Film “B.T.S. - experience of the group, called Burn the Stage: the Movie” Premiere.

