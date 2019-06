"Bring The Soul: The Movie": Neuer Kinofilm von BTS!

BTS: Neuer Kinofilm erscheint diesen Sommer

BTS bringen ihre Fans schon wieder in Schnappatmungen! Gerade erst haben die Bangtan Boys ihr neues Game veröffentlicht und schon gibt es eine neue Ankündigung, die uns ins Schwitzen bringt – und das liegt nicht an den 35 Grad draußen! Es wird nämlich einen neuen Kinofilm der K-Pop Band geben! "Bring the Soul: The Movie" soll schon am 7. August in den Kinos erscheinen. Der Film zeigt die Reisen und Auftritte von RM, Jungkook, V, Jin, Jimin, Suga und J-Hope ihrer "Love Yourself" Tour in Europa – 24 Konzerte in 12 verschiedenen Städten. Einen Tag nach ihrem letzten Konzert, erzählen die Mitglieder auf einer Dachterrasse in Paris, von ihren Erfahrungen. Das bedeutet neue Interviews, spannende Anekdoten, ein Blick hinter die Kulissen und Auszüge von ihren Live-Auftritten! Tickets können ab dem 3. Juli auf der offiziellen Website des Films vorbestellt werden. Aber ihr solltet schnell sein! So wie wir die ARMY kennen, werden die Tickets in nur wenigen Minuten ausverkauft sein.

"Bring the Soul: The Movie": Dritter Kinofilm von BTS

"Bring the Soul: The Movie" wird der dritte Kinofilm von BTS. Die K-Pop-Gruppe hat dieses Jahr bereits ihren zweiten Film "Love Yourself in Seoul" veröffentlicht. Ihr erster Kinofilm erschien 2018, hieß "Burn the Stage: The Movie" und brach alle Rekorde. Der Film spielte 18,5 Millionen Dollar ein. Noch nie zuvor gab es einen anderen Dokumentationsfilm über Musiker im Kino, der am ersten Veröffentlichungstag so viel Geld eingespielt hat. Mit diesem Rekord haben BTS One Direction mit ihrem Kinofilm "One Direction: Where We Are – the Concert Film" vom Thron gestoßen. Wir sind uns sicher, dass auch "Bring the Soul: The Movie" wieder einige Rekorde brechen wird.

