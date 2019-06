BTS supporten Freundin Zara Larsson

BTS: Süßer Post für Zara Larsson

Klar, die Jungs von BTS bekommen extrem viel Support von ihren unzähligen Fans, der ARMY, auf der ganzen Welt. Das wissen die Sieben auch sehr zu schätzen und legen sich für ihre Community extrem ins Zeug, sei es bei ihren Konzerten, mit exklusiven Fan-Events oder lustigen Videos. Die ARMY kriegt die Liebe der Boys immer sehr zu spüren. Das gilt aber auch für andere Stars, die BTS als ihre Freunde sehen. Sie unterstützen sie bei allem, was sie tun. So hat Jungkook von BTS letztens erst ein Tanz-Clip zu Billie Eilish' Song "Bad Guy" gepostet, weil er die Musikerin und ihren Style so feiert. Die gleiche Ehre wurde jetzt der schwedischen Popsängerin Zara Larsson zuteil. Die brachte nämlich gerade erst ihre neue Single "All the Time" raus. Und das war BTS natürlich auch einen coolen Post wert. Auf Twitter schrieben die Jungs: "Der Song unserer Freundin Zara Larsson ist raus". Wie cute, da wird sich die schöne Blondine sicher gefreut haben.

BTS-Fans sind stolz

Natürlich ist die liebe Support-Message an Zara Larsson auch an der ARMY nicht vorübergegangen. Und die feiert ihre BTS-Boys natürlich dafür. So meint ein Fan: "die unterstützendsten Freunde" und ein andere Follower ergänzt: "Gott segne unsere Jungs". Aaaw, wie lieb. Doch, der gemeinsame Track den die Boys mit der Sängerin aufgenommen haben und vor Kurzem veröffentlichten, gefällt der Follower-Gemeinde auch extrem gut. Unter ein Youtube-Video zu "A brand new day" kommentierten einige: "Meine Lieblingsmenschen haben zusammengearbeitet" oder "BTS wow Bester Song ever, wenn es nach mir geht und meinem Geschmack bei Style und Beat. Mega von Anfang bis Ende. Ihr Jungs seht heiß aus". Dann sind wir mal gespannt, wie die nächsten Kooperationen der K-Pop Band werden. Bald soll ja ein neuer Song von BTS mit Khalid rauskommen. Hammer!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: