BTS: Song mit Khalid erscheint bald

BTS und Khalid feiern sich gegenseitig

Sänger Khalid war zu Gast in der britischen Talkshow Good Morning Britain. Dort wurde er von den beiden Hosts auf ein Insta-Pic mit der K-Pop-Band BTS und der Caption "Best Buddies" (Beste Kumpels) angesprochen. Dazu erklärte er: "Wir sind Fans voneinander und ich finde, nur weil man nicht die gleiche Sprache spricht, bedeutet das nicht, dass man nicht befreundet sein kann. Ich finde sie außergewöhnlich gut und sie verdienen alles, was ihnen gerade passiert, tota!" Aaaw, wie süß von ihm. Tatsächlich gehören die Jungs momentan zu den erfolgreichsten und beliebtesten Bands. Nicht umsonst feierten BTS gerade erst ihren 6. Band-Geburtstag! Aber auch die sieben Boys teilten schon ein Bild mit dem Musiker und schrieben dazu: "Welcome Friend" (Willkommen Freund). Heißt das etwa, dass es bald einen gemeinsame Track geben wird?! Sieht ganz so aus... Das bestätigten die Jungs nämlich schon zuvor in einem Interview: "Er ist unser Freund von Anfang an. Er war ein Newcomer und auch wir waren in den USA neu. Wir trafen ihn 2017 bei den Billboard Music Awards und liebten sofort seine Musik und er unsere. Was wir also sagen können: Es wird wirklich passieren. Es sind nicht nur Gerüchte."

Khalid kündigt Song mit BTS an

Schon in einem Gegspräch mit BBC gab Khalid einen Hinweis darauf, dass er wohl mit der K-Pop-Gruppe zusammenarbeiten möchte. "Es wird definitiv etwas kommen...", sprach er da noch ziemlich geheimnisvoll ohne jegliche Details zu verraten, wurde es jetzt aber in der Morning-Show doch ein bisschen konkreter. Auf die Frage nach einer Koop mit V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM und J-Hope, meinte der Sänger: "Wir sprechen auf jeden Fall gerade über eine Kollaboration. Und ich habe im Gefühl, dass es mega wird. Ich muss mich nur dransetzen". Okay, das heißt vermutlich, dass sie noch nicht zusammen im Studio waren. Wobei einige BTS-Fans vermuten, dass es schon am 21. Juni soweit sein könnte. Dann erscheint nämlich der Soundtrack zu dem Handy-Game "BTS World", wovon ein Song nur von RM und Suga gesungen wird. Einige ARMYs denken nun, dass die beiden dafür schon mit Khalid gearbeitet haben. Wann, wie und was, ist leider immer noch nicht geklärt, aber es klingt extrem danach als müssten sich die Fans nicht mehr all zu lange gedulden!

