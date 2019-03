BTS brechen Rekord mit neuem Album

Eigentlich ist es bei BTS schon gar nichts Außergewöhnliches mehr, wenn sie einen Rekord brechen – schließlich schaffen die Jungs das gefühlt wie am Fließband. Was den „Bangtan Boys“ jetzt gelungen ist, macht ihnen aber so schnell wohl wirklich keiner nach!

BTS: Weltrekord mit bislang unveröffentlichten Tracks!

Die ARMY kann es kaum erwarten: Am 12. April erscheint endlich das heiß ersehnte neue BTS-Album „Map Of The Soul: Persona“! Und weil natürlich am liebsten jeder Fan der erste wäre, der die neuen Songs der K-Pop-Band hören darf, haben sich jetzt schon ziemlich viele die LP vorbestellt. Und mit „ziemlich viele" meinen wir VERDAMMT VIELE. Um genau zu sein, haben sich laut „Billboard“ ab 12. März innerhalb von nur fünf Tagen bereits knapp 2,7 Millionen Menschen das neue Album von Jin, Jimin, RM, Suga, V, J-Hope und Jungkook vorbestellt. Weltrekord! Dass BTS mit „Map Of The Soul: Persona“ spätestens ab dem Tag der Veröffentlichung einen weiteren Rekord brechen werden, ist übrigens jetzt schon sicher. Denn von ihrem vorhergehenden Alben “Love Yourself: Answer” verkauften die sieben Jungs seit vergangenem September 2,7 Millionen Exemplare und von “Love Yourself: Tear“ sogar „nur“ 2,7 Millionen Alben.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: