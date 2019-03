BTS: Alle Infos zu ihrem neuen Album

BTS: Titel und Release-Datum des neuen Albums

Die ARMY wartet schon mega gespannt auf das neue Album ihrer Lieblingsband BTS. Nun ist endlich ein Ende in Sicht, denn bereits am 12. April soll es erscheinen und auf den klangvollen Titel „Map Of The Soul: Persona“ hören. Damit veröffentlichen Jin, Jimin, J-Hope, V, Suga, RM und Jungkook ihr neues Album sogar schon etwas früher, als bisher angenommen. Da die sieben Jungs ab Mai auf große Welt-Tournee gehen, hätte es ihnen niemand verübelt, wenn sie sich davor noch ein bisschen Ruhe gegönnt hätten. Aber BTS brauchen wohl keine Pause.

Besonders cool: Schon jetzt kannst du das neue Album vorbestellen und damit auf Nummer Sicher gehen, dass du zu den ersten gehören wirst, die die neuen Songs der „Bangtan Boys“ hören werden. OMG wie aufregend! Was genau uns mit „Map Of The Soul: Persona“ erwartet, halten BTS bisher noch geheim. Lediglich RM hat bereits ein paar erste kleine Details zum neuen Album ausgeplaudert.

