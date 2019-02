BTS: 2019 Auf Stadion-Tour in Deutschland?

BTS: Fans können Welttournee 2019 kaum erwarten

Die letzte BTS-World-Tour „Love Yourself” liegt noch nicht lange zurück, da fiebern die Fans auf der ganzen Welt bereits der nächsten Tour ihrer Lieblings-K-Pop-Band entgegen. Und lange dauert es auch zum Glück nicht mehr, bis ihr Wunsch in Erfüllung geht: Jin, Jimin, Suga, RM, V, J-Hope und Jungkook werden sich schon bald wieder auf den Weg machen, um in Ländern auf der ganzen Welt auf der Bühne zu stehen und tausende von Fans glücklich zu machen. Für ihre "Love Yourself: Speak Yourself"-BTS World Tour stehen für 2019 schon Termine in Stadien auf der ganzen Welt fest.

BTS: Kommen sie 2019 wieder nach Deutschland?

Big Hit Entertainment und der Konzertveranstalter Live Nation machten es jetzt offiziell: Die „Bangtan Boys“ werden ab Mai unter anderem in Los Angeles, Chicago und New Jersey auftreten und auch in Brasilien ein paar ARMY-Mitglieder happy machen. Aber auch die Fans in Europa sollen 2019 nicht zu kurz kommen. Hier sind bislang Konzerte am 01. Juni in London und am 07. Juni in Paris geplant. Ob es auch in diesem Jahr wieder ein Konzert in Deutschland geben wird, wissen wir bisher leider noch nicht. Auf unsere Anfrage hin verriet der Veranstalter Live Nation Germany lediglich, dass dazu aktuell noch keine Informationen vorlägen. Aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung! Denn der 30-sekündige Videoclip zur Welttour verrät, dass es noch weitere Auftritte geben wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

