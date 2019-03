BTS auf dem Laufsteg

Wow, an den Jungs von BTS sind ganz klar ein paar Laufsteg-Models verloren gegangen!

BTS: Darum modeln sie jetzt

Für das Unternehmen Lotte Duty Free (kurz LDF) wurden die Boys von BTS kurzerhand zu Runway-Models. Bei ihrem Auftraggeber handelt es sich um Asiens größte Duty-Free-Shop-Kette. (Zur Info: „Duty Free“ steht für zollfrei!) Dort gibt es von Beauty-Produkten über Accessoires bishin zu Klamotten alles zu kaufen, was das Herz begehrt. Obwohl LDF eh schon Koreas erfolgreichster Store seiner Art ist, haben sich die Macher dahinter jetzt etwas krasses ausgedacht, um noch mehr Kunden anzulocken: Sie haben sich Jimin, Jin, Suga, RM, J-Hope, V und Jungkook geschnappt und eine coole Werbekampagne mit den sieben „Bangtan Boys“ gemacht! In einem der Clips stellen die Jungs ihr Modeltalent unter Beweis, indem sie so gekonnt über einen Laufsteg schweben, als hätten sie nie etwas anderes gemacht.

Die ARMY ist restlos begeistert von den Modelkünsten ihrer Lieblings-Band. Übrigens sind die Jungs von BTS nicht die ersten K-Pop-Stars, die sich LDF als Werbegesichter geschnappt hat! Auch mit den Boys von EXO hat das Unternehmen bereits eine ziemlich coole Kampagne gestartet. Hier könnt ihr den Clip dazu sehen:

Abstimmen

Das könnte euch auch interessieren: