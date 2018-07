BTS: Darauf können sie nicht verzichten

Die Jungs von BTS sind die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt und sie können sich alles leisten, wovon sie jemals geträumt haben. Doch jetzt verrieten Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, und Jungkook, worauf sie niemals verzichten könnten – und das ist von Luxus weit entfernt.

So krasse Ansprüche haben andere Stars

Die sieben Boys von BTS zeigten sich in einem neuen Interview mega bescheiden. Denn während andere Superstars in ihren Garderoben oder im Studio tausende von exklusiven Sonderwünschen haben und richtig rumzicken, wenn ihnen diese nicht erfüllt werden, geben sich Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, und Jungkook schon mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden. Zum Vergleich: „Bitch Better Have My Money“-Sängerin Rihanna (30) besteht in ihrem Backstage-Bereich auf ganz spezielle Kerzen im Leoparden-Style, auf eine Couch (die aber auf gar keinen Fall aus Leder sein und auch nicht die Farbe Weiß haben darf) und auf eckige Blumenvasen (runde gehen gar nicht!) mit weißen Tuplen darin. Und Selena Gomez (25) erwartet in ihrer Garderobe exakt 12 Dosen Cola Light, sowie alle möglichen Zutaten für einen frischen Salat, den sie sich selbst zubereiten möchte. Plastikgeschirr ist dabei verboten – sonst rastet Sel aus!

BTS: Von Star-Allüren keine Spur

Kommen wir aber zurück zu BTS: Auf die Frage, worauf die „Bangtan Boys“ im Studio niemals verzichten könnten, antworteten sie alle einstimmig: KAFFEE!!! … Und DONUTS!!! Ansonsten brauchen die Jungs nichts weiter als Lautsprecher und auch gegen etwas Raumduft haben sie nichts einzuwenden. Schon ist die südkoreanische Boygroup happy! Von Star-Allüren keine Spur. Na gut, Durst haben die Jungs natürlich auch mal… also brauchen sie noch Wasser, Red Bull und eventuell Champagner in greifbarer Nähe. Da alle sieben bei dieser Idee allerdings anfangen zu lachen, dürfte dieses Must-Have nicht ganz ernst gemeint sein ;)