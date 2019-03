BTS: SO wird das neue Album

BTS: Das liebt RM am neuen Album

Noch ist kaum etwas über das nächste BTS-Album bekannt. Doch in einer V-Live-Session plauderte RM zum ersten Mal ein bisschen darüber, was die Fans bald erwarten wird: "Dieses Album mag ich persönlich total. Ich meine damit nicht, dass ich die Atmosphäre gut finde oder irgendwas in der Art - es ist echt substanziell! Die Songs sind wirklich..." Doch dann machte der Musiker plötzlich eine Pause! Nachdem er kurz überlegt hatte, entschied RM sich dann dagegen, mehr Details über das neue BTS-Album zu verraten. "Also das wäre ja nicht lustig, wenn ich jetzt schon alles erzähle", sagte er. Oh mann RM, das ist jetzt aber schon ein bisschen fies! Wie lange es noch dauert, bis Jin, Jimin, Suga, RM, V, J-Hope und Jungkook die ARMY mit ihrem neuen Album happy machen, ist leider noch nicht bekannt. Aber wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden!

