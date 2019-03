BTS bei „Die Simpsons“

BTS erscheinen bei den "Simpsons"

An den Jungs von BTS kommt zurzeit niemand vorbei – nicht einmal die Bewohner der Stadt Springfield in der Zeichentrickserie „Die Simpsons!“ Denn in der neusten Folge der Comedy-Sitcom haben aufmerksame BTS-Fans etwas entdeckt, das ihr Herz höherschlagen ließ: Sie haben einen Platz in der fiktiven „Simpsons“-Welt bekommen! „Homer“, „Mardge“, „Lisa“ und „Maggie“ sind in Folge 17 von Staffel 30 für einen Gaming-Contest von Springfield nach Südkorea gereist. Als „Lisa“ zusammen mit ihrer Familie durch die Hauptstadt Seoul spaziert, kommen sie schließlich an zwei Schildern vorbei, auf denen klar und deutlich geschrieben steht „BTS sind heute hier“ und „ARMY-Neueinstellungs-Center.“

BTS: ARMY super stolz auf „Simpsons”-Auftritt

Es dauerte nur wenige Sekunden, da überfluteten unzählige BTS-Fans bereits das Netz mit Screenshots von ihrer Entdeckung im TV. Kein Wunder, die ARMY ist mega stolz darauf, Teil der am längsten laufenden US-Zeichentrickserie ever geworden zu sein und sich obendrein endgültig als fester Begriff für die BTS-Fanbase etabliert zu haben. (Zur Info, bisher gibt es unglaubliche 30 Staffeln mit mehr als 600 Episoden der „Simpsons“!) Jetzt warten natürlich alle ganz gespannt darauf, dass Jin, Jimin, V, RM, Suga, J-Hope und Jungkook selbst bei den „Simpsons“ auftauchen. Und die Chancen stehen gut, denn die Sitcom ist dafür bekannt, dass immer wieder Superstars aus dem wahren Leben in den Geschichten rund um „Homer“, „Bart“ und Co. auftauchen.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: