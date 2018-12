Die Simpsons: So sehen Justin Bieber und Hailey aus

Viele Prominente wie US-Präsident Donald Trump, Justin Timberlake und Britney Spears haben es schon geschafft: Sie durften als Figuren bei den Simpsons in Springfield mitspielen! Jetzt gibt es auch Justin und Hailey Bieber als Simpsons!

ER verwandelt Stars in Simpsons

Der italienische Künstler Stefano Monda hat nicht nur ein außergewöhnliches Zeichen-Talent, sondern auch ein besonderes Hobby: Er liebt es, Stars in Simpsons-Figuren zu verwandeln! Am meisten Spaß macht es Stefano offensichtlich, Fußballern wie Neymar, Messi oder Ramos einen gelben Anstrich zu verpassen. Doch auch andere Promis wie die Familie von Will Smith, Selena Gomez, Cardi B und Dua Lipa hat er schon zu Homer, Marge, Bart und Lisa nach Springfield verfrachtet.

Justin und Hailey Bieber ganz in gelb

Nun dürfen sich dank Stefano Monda auch Justin Bieber (24) und seine frisch angeheiratete Ehefrau Hailey (21) dazugesellen! Und der Künstler hat die beiden besonders gut getroffen! Wie man Justin und Hailey von vielen Paparazzi-Bildern im Real Life kennt, schlendern die beiden auch in Springfield Hand in Hand durch die Stadt, während sie im Hintergrund von der gesamten Simpsons-Familie beobachtet werden. Justin trägt auf dem Bild seine Haare noch lang und zottelig, die sind im wahren Leben ja inzwischen einem radikalen Kurzhaarschnitt gewichen. Hailey Baldwin trägt als Simpson-Figur ihre Haare typisch zu einem strengen Zopf nach hinten gebunden und dazu einen lässigen Zweiteiler von Versace - exakt dasselbe Pic existiert auch im wahren Leben von dem Couple!

Justin Bieber selbst fand die Zeichnung so gelungen, dass er sie kurzerhand auf seinem Insta-Profil postete! Während der Schöpfer dieses Kunstwerks „nur“ 32.000 Likes darauf bekommen hat, konnte Justin Bieber bereits mehr als sechs Millionen Instagram-User dafür begeistern!

Erscheinen die beiden so in der Serie?

Ob Justin und Hailey Bieber es als Simpson-Charaktere tatsächlich in die beliebte Comedy-Serie schaffen werden, ist bisher nicht bekannt. Die Fans würden es aber mit Sicherheit feiern! Übrigens: „Die Simpsons“ treiben schon seit 1989 ihr Unwesen im TV! 30 Staffeln gibt es bereits von der Zeichentrickserie und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Wer weiß, vielleicht haben Justin und Hailey also wirklich bald ihren großen Auftritt neben Homer und Marge!

