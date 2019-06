BTS: Jungkook tanzt zu Billie Eilish

Jungkook von BTS feiert Billie Eilish

Sämtliche Stars und gefühlt die ganze Welt lieben die 18-jährige Sängerin Billie Eilish. Egal, ob "Bury a friend" oder "Ocean Eyes" - jeder ihrer Songs geht krass durch die Decke. K-Star Jungkook der Band BTSgab jetzt private Einblicke in sein Hotelzimmer: Er steht nämlich scheinbar ziemlich auf den Track "Bad Guy", wie ein neues Lip Sync- slash Dance-Video von ihm auf Twitter vermuten lässt. Darin singt er erst die coole Zeile “I’m a baaaaaaad guy. Duh!" mit und haut dann mega Moves zu den Elektro-Beats der Single raus. Und jetzt wünscht sich ungefähr jeder Fan bei seiner privat Party dabei gewesen zu sein.

BTS: Die Army findet's geil

Natürlich blieb das Video von Jungkook auf dem BTS-Account nicht lange unentdeckt. Zahlreiche Follower der Boys reagierten direkt auf den Clip und schrieben zum Beispiel: "Jungkook und Billie Eilish ist alles, was ich will" oder "Ich habe so laut geschrien, als ich das gesehen habe". Wie immer bekommen BTS nichts als Support von ihren treuen Followern. Richtig cool!

Kommt jetzt die Koop von BTS und Billie Eilish?

Natürlich gingen auch sofort Kommentare online, in denen sich die Fans dringend einen gemeinsamen Song von BTS und Billie Eilish wünschen. Konkrete Pläne gibt's dazu wohl noch nicht. ABER: In einem Interview mit "Beats One" im April erklärte Jungkook bereits, dass er totel gerne mit der Sängerin kooperieren würde. Die passenden Moves hätte er dafür ja schon mal drauf. Und bei einem Konzert von BTS würde sicherlich wieder Ausnahmezustand herrschen, wenn sie plötzlich Billie auf die Bühne holen würden.

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: