2019 BTS Festa: Diese Überraschungen erwarten die Fans

2019 BTS Festa: Was ist das?

Eingefleischte BTS Fans wissen sicher, was das "2019 BTS Festa" bedeutet. Für alle Neulinge folgt hier nun eine kleine Erklärung: Beim BTS Festa feiert die K-Pop-Band ihr Debüt, um das gebührend zu zelebrieren wird brandneuer Content mit der ARMY geteilt – quasi wie ein Geburtstag oder Jahrestag! Und es gibt einiges zu feiern, schließlich brechen BTS regelmäßig Rekorde und schaffen Sachen, die vor ihnen noch keine andere K-Pop-Band erreicht hat. Los geht es ab heute für etwa zwei Wochen. BTS und Big Hit werden neue Fotos, Songs, Videos, Steckbriefe und noch mehr bisher unveröffentlichten Content hochladen. Der "2019 BTS Festa"-Trailer wurde am 26. Mai veröffentlicht, das ist genau der Tag, an dem die Jungs vor sechs Jahren ihren Debüt-Trailer veröffentlicht haben. Die nächsten Wochen werden also extrem aufregend. Wir sind gespannt, womit uns Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V und Suga überraschen werden.

Diese Überraschungen sind für das 2019 BTS Festa geplant

Einige Überraschungen wurden bisher sogar angekündigt, darunter der erste eigene Song von Jin und eine neue Version von "Euphoria". Hier kommen die Termine, die ihr euch fett im Kalender anstreichen solltet:

3. Juni: Familien Portrait #1

4. Juni: BTS Foto Sammlung 18/19 & ANPANMAN by BTS

5. Juni: By Jin

7. Juni: BTS Choreografie Video #1

8. Juni Bangtan News

9. Juni: BTS Choreografie Video #2

10. Familien Portrait #2

11. Juni: Euphoria (Piano Version)

12. Juni: BTS Profile

13. Juni: Bangtan Attic

Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V und Suga haben bereits eine Reihe von Bilden veröffentlicht, die das BTS Festa einleiten sollen. Bei den Bildern gibt es außerdem eine Besonderheit: Das Thema der Fotos sind nämlich die Solo-Singles der Jungs, das gibt den Bildern einen ganz eigenen Style. Hier kommen die Mitglieder auf künstlerische Weise in den Szenen zusammen. Insgesamt wurden 49 Fotos veröffentlicht, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. In ihrem neusten Twitter-Post findet ihr einen Facebook Link, in dem alle Bilder zu sehen sind.

Das könnte dich auch interessieren: