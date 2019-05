BTS: J-Hope unterstützt Studenten

BTS: J-Hope ermöglicht Mädchen Bildung

Wann immer sie können, geben die Jungs von BTS ihren Fans etwas von ihrem Glück zurück: Jin, Jimin, J-Hope, V, Suga, RM und Jungkook sind dafür bekannt, regelmäßig größere Beträge an Bedürftige zu spenden. Jetzt zeigte vor allem J-Hope mal wieder ein großes Herz, denn er hilft Studenten, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Obwohl BTS gerade auf großer Welttournee sind, fand der 25-Jährige noch die Zeit, sich für andere Menschen einzusetzen. Umgerechnet spendete der Sänger rund 75.000 Euro an eine Stiftung namens Choontae Academy, die mit dem Geld zehn finanziell benachteiligten Mädchen jeweils fünfjährige Stipendien an der sogenannten Jeonnam Girls’ Commercial High School ermöglicht. Aus Dankbarkeit hielten die Studentinnen der High School gestern eine Zeremonie zugunsten von J-Hope ab.

