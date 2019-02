BTS versteigern Gitarre für guten Zweck

BTS: Millionen von Dollar für eine Gitarre?

Das ist wohl einer der größten Träume eines jeden BTS-Fans: Etwas zu besitzen, das einmal den Jungs gehörte. Eine Auktion der Grammy Awards macht das jetzt vielleicht möglich, denn hier wird eine E-Gitarre versteigert, die zuvor Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook unterschrieben haben! Davon sind zumindest einige Fans überzeugt. „Fanseiten werden Millionen dafür bezahlen, ihr werdet sehen“, ist sich eine Twitter-Userin sicher. Und damit könnte sie recht haben. Doch ob es wirklich so weit kommen wird, ist nicht ganz klar. Denn bislang ist die BTS-Gitarre im Gegensatz zu vielen anderen von Stars signierten Dingen (noch) nicht zur Versteigerung bei ebay online.

BTS: Noch ist die Gitarre nicht verfügbar

Die ARMY spekuliert nun, ob sie vielleicht schon verkauft wurde, oder ob sie vielleicht erst später online gestellt wird, damit zuvor ein paar andere Sachen versteigert werden können… so wie zum Beispiel eine von Miley Cyrus und Shawn Mendes unterschriebene Gitarre, die momentan bei einem Gebot von 405 US-Dollar liegt. Manche Fans denken sogar, dass die Gitarre der „Bangtan Boys“ vielleicht gar nicht verkauft wird. „Ich glaube, sie werden sie einfach im Grammy Museum ausstellen“, schrieb ein Twitter-User. Es bleibt also spannend! Wenn ihr wissen wollt, was es bei der Auktion von den Grammys alles zu ersteigern gibt, klickt doch mal hier!

