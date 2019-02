XXXTentacion: Skandal bei Grammy-Verleihung

State of Florida - Florida Dept. of Corrections

XXXTentacion: Er wurde vergessen

Am 18. Juni 2018 wurde XXXTentacion (✝20) auf offener Straße erschossen. Der Rapper hinterließ eine schwangere Freundin, die am 26. Januar den gemeinsamen Sohn Gekyumes zur Welt brachte. Der Name des Jungen ist eine Wortschöpfung seines Vaters, mit der dieser ein höheres Bewusstseinslevel bezeichnet hatte. Vergangenes Wochenende wurden die 61. Grammys verliehen. Wie in jedem Jahr wird nicht nur der begehrte Preis verliehen, sondern auch an verstorbene Musiker gedacht. In Los Angeles wurde den verstorbenen Künstlern Aretha Franklin (✝76), Mac Miller (✝26) und Avicii (✝28) der Tribut gezollt. Doch einer wurde dabei vergessen!

XXXTentacion: Fans sind wütend

"Ich bin gerade wirklich wütend. Sie haben XXXTentacion in der 'In Memoriam'-Rubrik nicht gewürdigt. Bullsh*t", twittert ein Fan des Rappers. Auch andere User auf Twitter sind stinksauer darüber. Doch weshalb hat man XXX in dieser Rubrik ausgelassen. Möglicher Grund: Die Taten vor seinem Tod. Der Rapper glänzte vor seinem Ableben nicht gerade mit einer blütenweißen Weste. Es liefen mehrere Verfahren gegen ihn. Er soll seine Freundin missbraucht haben und mit Drogen gedealt haben. Bis dato haben sich die Veranstalter noch nicht dazu geäußert.

