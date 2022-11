XXXTentacion: Heimlicher Song auf “Spiderman“-Soundtrack

Heute erschien der Soundtrack zum neuen Film "Spider-Man: A New Universe". Eine Menge hochkarätiger Musiker wie Post Malone, Nicki Minaj, Jaden Smith und Swae Lee haben Songs für den neuen Kinofilm aufgenommen. Darunter auch der kürzlich verstorbene Rapper XXXTentacion. Er featured den Song "Scared of the Dark" mit Lil Wayne und Ty Dolla $ign . Die Tracklist ist zwar schon länger bekannt, jedoch wurde bis heute offen gelassen, dass XXXTentacion zusammen mit Lil Wayne und Ty Dolla $ign auf der Single zu hören ist. Bis heute war er nicht namentlich genannt, sondern war lediglich als 'Special Guest' gelistet. Hier geht´s zum Song: