XXXTentacion: Neue Details über die Mörder

Es gibt brandneue Informationen über die Mörder von Rapper XXXTentacion (†20)!

XXXTentacion: Vier Mörder gefasst

US-amerikanische Medien berichten, dass im Fall des getöteten Rappers XXXTentacion vier Tatverdächtige gefasst wurden. Dedrick Williams (22), Trayvon Newsome (20), Michael Boatwright (22) und Robert Allen Dedrick Williams (22) sollen am 18. Juni auf den jungen Musiker geschossen haben. Alle vier sind wegen Mordes mit einer Schusswaffe und bewaffnetem Raubüberfall angeklagt. Während Dedrick Williams und Michael Boatwright bereits verhaftet wurden, bewegen sich die anderen beiden Angeklagten noch auf freiem Fuß.

Das sollen die Mörder von XXXTentacion sein

Ein Video, das einer der Angeklagten bei Instagram postete zeigt, dass die Täter auch eng miteinander befreundet sind. Es ist sogar denkbar, dass sie bereits Wochen vor XXXTentacions Tod die Tat planten. Außer Michael Boatwright sind alle Verdächtigen auf dem Video zu sehen. Sie sitzen dabei gemeinsam in einem Auto, singen fröhlich einen Song mit, der im Radio läuft und posieren mit Geldscheinen. Sehr geschmacklos, wenn man bedenkt, dass die Polizei davon ausgeht, dass XXXTentacion Opfer eines Raubüberfalls wurde.

XXXTentacions Mord: Steckt sein Cousin dahinter?

Seit der Ermordung des jungen Talents, die sich am 18. Juni in der Nähe von Miami ereignete, sprechen Fans auf aller Welt über den Rapper. Ein Gerücht, das letzte Woche aufkam besagt, dass XXXTentacions Cousin Soldier Dro in enger Verbindung mit den Tätern stand. Der Grund: Ein Instagram-Bild! Es zeigt den jungen Mann mit zwei der Täter – Dedrick Williams (rechts) und Michael Boatwright (Mitte). Allerdings bestreitet Soldier Dro die Anschuldigungen. Er habe zwar nicht das beste Verhältnis zu seinem toten Cousin gehabt, habe aber auch nichts mit seinem Tod zu tun.

Besonders tragisch: Erst kurz nach der Beerdigung von XXXTentacion starb auch noch seine kleine Cousine, weil sie im Swimming-Pool der Familie ertrank.

