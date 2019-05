So viel verdient BTS-Mitglied V!

BTS: Eine Erfolgsgeschichte

BTS-Mitglied Kim Tae-hyung, besser bekannt als V, ist seit sechs Jahren Mitglied der K-Pop Band. Er wollte schon immer Sänger werden und bewarb sich deshalb als Idol Trainee. Nachdem er das Casting gewonnen hatte, wurde er zum Trainee von Big Hit Entertainment. 2013 feierte er dann sein Debüt bei den Bangtan Boys. Heute ist V ein internationaler Superstar. Zusammen mit seinen Band-Kollegen hat er schon mehrere Alben veröffentlicht und Bühnen auf der ganzen Welt gerockt. Die "Love Yourself: Speak Yourself" Tour von BTS, hat sich nach Ed Sheerans Tour, so gut verkauft wiekein anderer. Ihr Konzert in London war dabei in nur 2 Minuten ausverkauft und auch die Show in Berlin war ein voller Erfolg!

BTS: So viel verdient V!

BTS-Mitglied V hat sogar schon mehrere Solo-Singles veröffentlicht. "Stigma" erschien auf dem BTS-Album "Wings". Sein zweiter Solo-Song "Singularity" wurde sogar für den Trailer zur dritten LP der Bangtan Boys verwendet, "Love Yourself: Tear". Auch dieses Jahr folgte eine neue Single von V: "Scenery". Jetzt wurde veröffentlicht, wie viel der K-Pop Star verdient. Es sollen stolze 8 Millionen Dollar sein. Wobei diese Zahl sich natürlich schnell verändert, da die Mitglieder regelmäßig an neuen Projekten arbeiten. Aber eigentlich ist das auch egal, denn die Mitglieder von BTS legen nicht besonders viel Wert auf Fame und Geld. Sie machen ihre Musik für die ARMY und das ist unbezahlbar.

