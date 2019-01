BTS: V veröffentlich neue Solo-Single „Scenery“

BTS: So schön ist V’s neuer Song

Die sieben Jungs von BTS sind nicht nur als Band mega erfolgreich, sondern längst auch als Solo-Künstler. Erst Anfang Januar brachte Jimin (23) die ARMY mit seiner Solo-Ballade „Promise“ zum Ausrasten. Jetzt, nur ein paar Wochen später, legt sein Bandkollege nach: V, der mit bürgerlichem Namen Kim Taehyung heißt, veröffentlichte gestern auf SoundCloud seinen Track „Scenery“. Auch bei V’s Song handelt es sich um eine gefühlvolle Ballade und genau wie sein Kumpel Jimin hat er den fünf Minuten langen Track selbst komponiert. Wow! Der 23-Jährige singt in „Scenery“ sowohl auf koreanisch, als auch auf englisch. Hier ein Textausschnitt: "I still wonder, wonder beautiful story. Still wonder, wonder best part. I still wander, wander next story. I want to make you mine." Das Ganze gesungen von V’s sanfter Stimme und begleitet vom Klavier garantiert Gänsehaut pur!

BTS: Fans überschlagen sich vor Begeisterung

V hatte seine Single schon bei den Seoul Music Awards Anfang Januar angeteast. Kurz darauf posteten die Boys von BTS ein Video auf Twitter, das den Sänger im Studio zeigt, wie er gedankenverloren am Keyboard sitzt und die wunderschöne Ballade aufnimmt. Die ARMY ist restlos begeistert von V’s Werk. Im Netz überschlagen sich die überschwänglichen Kommentare zu „Scenery“: „Das ist das schönste Lied, das ich jemals gehört habe“, „Tae, ich liebe dich jetzt noch mehr als je zuvor“ und „Oh mein Gott, ich habe Tränen in den Augen“ sind nur drei Beispiele von unzähligen.

