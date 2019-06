BTS: Darum geht es in ihrem neuen Song "All Night"

"All Night" ft. Juice WRLD: Neuer Song von BTS

Die Jungs von BTS arbeiten hart, um ihre ARMY regelmäßig mit neuen Songs zu beglücken. Nach dem großen 2019 BTS Festa gibt es jetzt eine neue Überraschung: Jetzt ist endlich der neue Song "All Night" der Bangtan Boys ft. Rapper Juice WRLD erschienen. Beim ersten Hören merkt man sofort, dass in diesem Track jedoch nur Suga und RM vertreten sind. Aber das ist kein Grund zur Panik, die anderen Mitglieder der K-Pop Gruppe haben nämlich ihre eigenen Tracks für den "BTS World" Soundtrack aufgenommen. Jimin, Jungkook und Jin haben zusammen mit Charli XCX "Dream Glow" veröffentlicht, während J-Hope und V mit Zara Larsson an "A Brand New Day" gearbeitet haben. Beide Songs haben eine echt süße Message: Folge deinem Traum! Und auch "All Night" von BTS ft. Juice WRLD hat eine ähnliche Message für RM und Suga.

BTS: Darum geht es in "All Night" ft. Juice WRLD

In "All Night" fängt RM mit einem Rap-Part über seinen Weg zum Star und wie hart er gearbeitet hat, um seine Träume zu erreichen. Für alle, die es noch nicht wussten: Lange vor BTS hat sich RM schon einen Namen in der underground Hip-Hop-Szene von Korea gemacht. Sein Weg war jedoch nicht ganz leicht. Bevor er sich bei Big Hit Entertainment (dem Management von BTS) beworben hat, hatte er eine Vorstellung bei Big Deal Records, wo er abgewiesen wurde, weil er seinen Text vergessen hatte – das passiert doch jedem mal! Doch er hat niemals aufgegeben und jetzt lebt RM seinen Traum als Rapper, Songwriter und Producer für BTS. "Komm in mein Studio, hier passiert Zauberei", rappt er in "All Night" – und jap, Tracks von BTS kann man nur als magisch bezeichnen! Suga singt in seinem Part davon, dass er es kaum glauben kann, wie weit er es geschafft hat. "Manchmal frage ich mich: Ist das ein Traum", lautet eine Zeile des BTS-Mitglieds. Aber es ist wahr! Mit ihrer Musik brechen die Jungs wirklich ALLE Rekorde. Und ihre ARMY ist die vermutlich treuste Fan-Gemeinde der Welt. Es ist wirklich süß, dass die Jungs ihren Erfolg zu schätzen wissen! Juice WRLD, RM und Suga beenden den Song mit einer extrem starken Aussage: Wir hören nicht auf und machen immer weiter. Na, das wollen wir doch alle hoffen!

