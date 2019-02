BTS: Neuer Kinofilm bricht alle Rekorde

BTS: Erster Kinofilm brach schon Rekorde

Schon mit ihrem ersten Kinofilm „Burn The Stage: The Movie“ löste die südkoreanische K-Pop-Band BTS einen Hype aus, der seinesgleichen suchte: Laut dem „Forbes“-Magazin gab es noch nie zuvor einen anderen Dokumentationsfilm über Musiker im Kino, der am ersten Veröffentlichungstag so viel Geld eingespielt hat. Mit diesem Erfolg stießen Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook sogar die bisherigen Spitzenreiter vom Thron! Denn bis Burn The Stage: The Movie“ in die Kinos kam, waren die Jungs von „One Direction“ diejenigen, die den Rekord hielten. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

So viel Geld spielten BTS mit ihrem 2. Kinofilm ein

Am 26. Januar war es so weit: Der zweite BTS-Kinofilm „BTS World Tour: Love Yourself In Seoul“ lief weltweit auf den großen Leinwänden. In weltweit 4.100 Kinos in 102 verschiedenen Ländern lief der Film und begeisterte tausende Fans. An diesem einen Tag spielte der Film über das Auftaktkonzert zur Welttournee der sieben Jungs unglaubliche 11,7 Millionen Dollar ein! Das sind umgerechnet rund 10,2 Millionen Euro – und da sind die Zahlen aus Korea noch nicht mal mit eingerechnet. Allein in den USA lief der Film in mehr als 1000 Kinos und spielte umgerechnet knapp 2,5 Millionen Euro ein. Laut „Forbes“ handelt es sich bei „BTS World Tour: Love Yourself In Seoul“ um „das größte weltweite Kino-Event aller Zeiten“.

BTS: Hier könnt ihr den Film sehen

Aufgrund des großen Hypes um den 2. Film der „Bangtan Boys“ kommt er schon am kommenden Wochenende zurück in die Kinos! Damit haben am 09. und 10. Februar alle, die „BTS World Tour: Love Yourself In Seoul“ noch nicht gesehen haben, jetzt die Chance, das nachzuholen. Und diejenigen, die ihn gerne nochmal im Kino sehen wollen, können das natürlich auch gerne machen ;) Hier könnt ihr nachgucken, in welchen Kinos der Film läuft!

